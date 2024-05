Hablamos con Marta Riesco sobre su relato erótico: "Mi fantasía es tener una noche de lujuria con Álex González"

"Estoy sin parar y me va todo genial, no te puedo decir otra cosa", comienza diciendo una feliz Marta Riesco a LA RAZÓN. Tras unos meses complicados en los que llegó a sentirse en un "limbo laboral", ahora la periodista se empapa de una lluvia de ofertas y proyectos que llega a saturarla, aunque recalca que "con todo lo que ha pasado" prefiere que le sobre el trabajo.

Uno de esos proyectos llega de la mano de Gleeden, una app de citas "no monógamas pensadas por mujeres" con la que trabaja desde hace tiempo. Más allá de sus reportajes sobre sexo o relaciones, ahora Riesco se lanza con esta compañía a presentar su primer relato erótico como parte de "Muerde la manzana", un concurso que anima a todo el mundo a publicar su propia historia subida de tono.

"Me propusieron participar en el concurso, y como me encanta escribir me puse una noche a hacerlo. Lo envié y me pidieron que hiciera un vídeo de un fragmento de la historia para animar a la gente a participar, y quedó tan bien y ha gustado tanto que la gente de Gleeden está mirando a ver qué más se puede hacer con esto. Se ha despertado tanto interés que estamos mirando qué más se puede hacer. Ojalá se pueda convertir en un libro la historia", expone a este periódico.

Lo cierto es que la narración de Riesco tiene capacidad de sobra para estirarse más allá de las 900 palabras. Cuenta un apasionado encuentro con un personaje muy famoso del que la protagonista estuvo enamorada desde pequeña, y resulta inevitable encontrar algunas similitudes con su última relación real conocida. Aunque afirma que "el relato tiene mucho de realidad", prefiere dejar en el aire si se ha inspirado en su historia con Antonio David Flores. "Ni confirmo ni desmiento", dice con una risa algo pícara.

Ese relato se lo guarda para su obra autobiográfica, de la que asegura que ya está terminada pero sin vistas de ser publicada a corto plazo: "Ya escribí todo lo que me ha pasado en la vida real en estos últimos años, estaba todo en marcha pero las editoriales se han echado para atrás porque cuento cosas y hay ciertas informaciones complicadas".

Retomando su incursión en la literatura erótica, Riesco explica que disfrutó mucho el momento de escribir, un momento que la llevó a esa noche de pasión y lujuria en la que se inspira la historia. "Tengo mucha memoria y me fui a ese escenario de nuevo con mi mente. Me puse un poco cachonda escribiéndolo, la verdad. Menos mal que lo corté justo en el momento en el que hubiésemos llegado a más. Pero bueno, en eso consiste un relato erótico bien escrito. Al final, te enciendes", señala entre risas.

No debe ser fácil exponer una historia tan íntima con tintes de realidad, sobre todo en el caso de Riesco, que en el último año ha observado desde una desagradable primera fila los horrores del odio en las redes sociales.

"Durante un nanosegundo sí me dio miedo exponerme una vez más con este relato y que acabara mal. Además, si yo hago una cosa, la hago bien y me implico al 100 %. Hace un año no lo hubiese hecho por el 'hate' que tenía, que era brutal. Era espantoso ese odio, pero ahora es todo lo contrario porque siento una oleada de apoyo increíble con todo lo que hago. La vida me ha cambiado mucho así que esta vez no he tenido miedo al 'hate', porque me llega el mínimo. De Twitter me quité la app porque la gente está zumbada y me ha dejado de importar, y en Instagram el 90 % de lo que recibo es un apoyo increíble", celebra una renovada Marta.

De hecho, se anima incluso a confesar su fantasía sexual incumplida, e implica a otro rostro conocido del país. "Me gustaría tener una noche de lujuria con Álex González. Alguna vez le he escrito por Instagram porque un día me tomé un café con él por los pasillos de Telecinco. Después, en un reportaje en los Goya le pregunté a José Coronado por él y me dijo que no había podido venir. Yo comenté que era una pena porque me había puesto guapa para él, y eso salió en el reportaje final. Después de verlo, Álex me escribió y me dijo: 'Eso no me lo dices por los pasillos, eh'. Ahí me quedé enamorada". Ya nos contará si vuelve a escribirle a raíz de esta entrevista.