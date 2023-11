Las matemáticas y la pus acaban con uno de los favoritos a ganar 'El Conquistador'

Los equipos (Corocote y Yokahu) pasaron a ser historia en 'El Conquistador', así como sus respectivos capitanes. A partir de ahora, cada uno de los 16 participantes (los gemelos se separan) compite individualmente para llegar a la final y aspirar a ganar los 100 mil euros.

En esta ocasión, entró en juego un nuevo campamento, Alcatraz, que no les iba a dejar indiferentes. Sin embargo, los antiguos colores siguen pesando mucho y los concursantes traman estrategias grupales. Además, en esta entrega se vivió una traición que pudo conllevar graves consecuencias.

La prueba de la inmunidad esta vez fue la del Fuego eterno, habían de ir al cayuco para coger antorchas y encender un pebetero sin perder la llama: un reto de resistencia y habilidad. A los vencedores le esperaría "un premiazo" (en palabras de Julian Iantzi) en forma y sabor de manjares varios que podrían degustar con más o menos tiempo según su puesto en el juego.

El ganador, Mati, consiguió la inmunidad batiendo el récord de la prueba; mientras que la perdedora (Amayita) fue directamente al duelo de eliminación. Además el balear Mati, como vencedor, fue al campamento rico con comida y fuego. Tuvo también la potestad de regalar los mismos privilegios que él a un compañero, que fue Euxebi.

El resto quedaron expuestos a ir al duelo y, además, se hizo tabla rasa para que empezaran con la misma comida y las mismas condiciones... pero en Alcatraz, un nombre elocuente, el de la famosa prisión de San Francisco, que habla por sí mismo.

Fue el propio vencedor del juego de inmunidad quien tuvo que tomar de nuevo una decisión mandando a duelo a uno de sus compañeros. "No hay que pensar de manera egoísta sino de manera consecuente", expresó Mati minutos antes de ungir a Gorka, a quien consideraba el rival más fuerte, "al que no me gustaría enfrentarme".

El tercero de los duelistas, Loren, salió de la asamblea de "perdedores", donde los aventureros nominaron de manera anónima.

Por tanto, Loren, Gorka y Amayita fueron a duelo. Solamente continuaría en la aventura el ganador del desafío, una dinámica de doble expulsión que ya se queda hasta el final de 'El Conquistador'. La prueba fue muy física, ya que tuvieron que nadar para posteriormente ascender por una tirolina de 100 metros para obtener unos banderines. Eso sí, para empezar hubieron de resolver unas operaciones matemáticas mentalmente. Que no quede un músculo sin trabajar.

Amaya partió con ventaja gracias a su agilidad mental con los números pero se topó con un muro infranqueable mientras los sesos de sus compañeros echaban humos con los cálculos. Gorka salió en segundo lugar y pasó como un bólido a Amayita, incapaz de trepar.

Ganó Gorka de forma holgada, gracias a que sus rivales se atascaron uno con los números y otra con las rocas. Amayita y Loren, por tanto, dijeron adiós a ¡'El Conquistador'. Sólo quedan 14 aventureros.