Mayte Zaldívar se pronuncia siete meses después del fallecimiento de Julián Muñoz: "Se volvió loco y no pensó en nada"

Mayte Zaldívar ha reaparecido públicamente siete meses después del fallecimiento de Julián Muñoz, quien perdía la vida el pasado septiembre a causa de un cáncer pulmonar y tras haberse casado por segunda vez.

Captura de Mayte Zaldívar en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Mayte Zaldívar habla siete meses después

La pareja firmaba el divorcio hace diecisiete años, pero sorprendían a todos al darse nuevamente el 'sí quiero' en una ceremonia privada y familiar. Sin embargo, Mayte le ha asegurado a Sonsoles Ónega que no hubo ninguna intención oculta a la hora de dar ese paso y sigue culpando a Isabel Pantoja de ser la principal responsable de haber destrozado su matrimonio. Una herida abierta en la memoria de Zaldívar, quien no perdona a la tonadillera que se entrometiese y destrozase la "envidiable familia" que había formado junto al exalcalde de Marbella.

La viuda de Julián Muñoz, incapaz de perdonar a Isabel Pantoja

"Yo siempre la he culpado", sostiene en el programa. Un tema sobre el que llegaba a hablar largo y tendido con su difunto esposo, sobre todo respecto a los motivos que le llevaron a enamorarse y dejarlo todo para seguir a Pantoja. "Me decía que perdió la cabeza, la fama le volvió loco y esta persona se cruzaba en su camino", asegura. "No pensó en nada, y eso es de lo que más arrepentido se sentía", detalla.

Una relación que no duraba tanto como cabría esperar y sobre la que las hijas de Julián Muñoz jamás llegaron a pedirle explicaciones a su padre. "Eso lo sufres como madre y yo estaba muy rabiosa", ha reconocido Zaldívar.