Koldo canalizó dos peticiones de Illa para que Fomento invirtiera en dos proyectos de Cataluña

Koldo García canalizó en diciembre de 2018 dos propuestas provenientes de Salvador Illa para conseguir inversión pública en Cataluña. La entonces mano derecha de José Luis Ábalos las recibió a través de un asesor del PSOE que le explicó que le remitía esta petición "de parte" del entonces secretario general del PSC y dejó clara la finalidad política de la solicitud al recalcar que el municipio que querían beneficiar era el feudo "más importante".

Así se desprende de un correo que desvela LA RAZÓN y en el que el interlocutor de Illa transmitió a José Guillermo Berlanga (asesor de Ferraz con el que intercambiaba estrategias de partido) la intención del actual presidente de la Generalitat de Cataluña de que el Gobierno del PSOE invirtiera en dos obras públicas del terreno. La primera de ellas era la relativa a la adecuación de la playa de Blanes-Centro, valorada en 48.349 euros, y la segunda la adecuación de la playa de dicho municipio de Girona, valorada en 115.635 euros.

"Te envío dos documentos de parte de Salvador Illa, para que los traslades a quien corresponda (ministerio de Fomento). Son dos propuestas para el municipio de Blanes (Girona), es el municipio más importante que gobernamos en esa provincia", reza el correo original que envió José Luis Díaz, entonces miembro de la Secretaría de Organización del PSC, a Berlanga. Ambos emplearon para esta comunicación sus cuentas corporativas del partido.

La influencia de Koldo

La misma mañana en que recibió este "mail", Berlanga se lo reenvió a Koldo García con el asunto "Documentos Blanes" y sin añadir mensaje alguno. El correo llevaba adjunta la memoria del proyecto. El documento -redactado en catalán- incluía un pequeño resumen con las obras, el presupuesto, planos y un estudio básico sobre seguridad laboral.

Llama la atención que el movimiento del PSC se produjo apenas medio año después de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno. Además, constata la influencia dentro del Ministerio de Koldo García, a quien el PSOE había contratado un año antes como chófer. De hecho, el último informe de la UCO refleja que Santos Cerdán gestionó directamente la entrada de García en el partido tras años operando juntos en una presunta red de amaños de contrato de obra pública en Navarra.

Contrato de Koldo García con el PSOE en octubre de 2017 LR LR

En ese sentido, este medio desveló que García pasó de ser contratado como "conductor" en octubre de 2017 (cinco meses después de que Pedro Sánchez recuperara la secretaría general del partido) a controlar estrategias de Ferraz. Constan, de hecho, más comunicaciones intercambiadas con el asesor de Ferraz de las que se desprende que buscaron trapos sucios del senador del PP Luis Aznar Fernández.

Memoria elaborada por Tragsa

En lo que respecta a las propuestas de Blanes, la primera de las obras consistía en desplazar la arena acumulada en la playa del municipio y recolocar una rocalla para evitar el taponamiento de la salida de la riera, mientras que la segunda preveía adecuar un tramo de 150 metros de un camino interno que comunica dos puntos cercanos a la Cala San Francisco. Ambos pliegos se elaboraron en colaboración con Tragsa, grupo cuya filial Tragsatec se ha visto salpicada en el caso Koldo por la contratación de Jesica Rodríguez en dos entes públicos mientras fue pareja del ministro Ábalos.

Imagen de la playa de Blanes incluida en la Memoria enviada a Koldo García LR LR

No consta respuesta alguna de Koldo García a la solicitud de Ferraz, aunque dos años después de recibir este correo, en diciembre de 2020, Ábalos presentó el "Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030" que supuso una inversión de más de 6.300 millones de euros. De ellos 83 millones se destinaron a actuaciones de emergencia como la del puente sobre el río Tordera, de Blanes. Para entonces, Illa ya llevaba prácticamente un año al frente del Ministerio de Sanidad.

Aunque Illa ha negado cualquier vínculo con los investigados, el sumario del «caso Koldo» ha aflorado el nexo con la trama de quien fuera su jefe de gabinete en Sanidad, Víctor Francos. En concreto la UCO se incautó de mensajes en los que socios de Víctor de Aldama alardearon de haberle convencido para venderle material sanitario en plena pandemia. "Nos acaban de avisar q el ministro ha dado el ok. Estamos in", dijeron en referencia a Illa.

Del mismo modo, el último atestado de la UCO recoge una conversación entre el que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, con Koldo García, en la que este último le confiesa que la Guardia Civil investigó a Salvador Illa por los contratos de mascarillas.

"Estaban investigando a Salvador Illa"

"Lo que no cayó nadie, eso es muy muy gracioso, es que no solo me estaban investigando a mí, también estaban investigando a Salvador Illa, a Jose (Luis Ábalos), al hijo de Jose... o sea, 28 personas implicadas en la investigación (...)- Yo sé que se llegó al Presidente, porque yo quise que llegara (...). Lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe es que yo llevo dos años y tres meses… yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él, porque él me pidió unas cosas (Ininteligible) a través de Jose ¿vale? Las hice y he desaparecido, le dijo Koldo a Cerdán.

Fuentes fiscales confirman a LA RAZÓN que la Fiscalía Anticorrupción, que canalizó todas las denuncias por la compra de material sanitario en pandemia, remitió a la Fiscalía Europea el megacontrato que firmó el Ministerio de Illa con FSC Select Products por 263 millones de euros al haberse costeado con fondos comunitarios.

El órgano que dirige Alejandro Luzón constató indicios de delito con el que fuera el mayor proveedor del Gobierno en material sanitario, pero la Fiscalía Europea terminó archivando las diligencias tras adherir periciales de varios órganos, entre ellos, de la Administración General de la Administración del Estado (IGAE), en el que se descartó fraude a los fondos comunitarios con este contrato.