Con Sonsoles Ónega y sin Ana Rosa Quintana: todos los detalles de la fiesta sorpresa de Joaquín Prat por su 50 cumpleaños en Formentera

Joaquín Prat ha vivido uno de los fines de semana más felices de su vida. Su pareja, Alexia Pla, le sorprendió con un fiestón sorpresa en Formentera por su 50 cumpleaños y nadie se quiso perder esta cita tan importante para el presentador, que acaba de alcanzar el medio siglo de edad.

Formentera, uno de sus sitios favoritos

La enfermera reunió al círculo más cercano de su pareja en Formentera, uno de sus lugares favoritos. Joaquín Prat voló este fin de semana a la isla balear sin saber lo que le tenía preparado Alexia. En total, más de 50 invitados sorprendieron al presentador, que no pudo evitar emocionarse al descubrir a todos sus familiares y amigos en la isla.

"Gracias Alexia por un día inolvidable", ha escrito el periodista en Instagram junto a una fotografía de su fiesta. De entre los invitados, no faltó ni su hermana, Alejandra Prat, ni Sonsoles Ónega, que hizo las maletas y viajó a Formentera para acompañar a su amigo y compañero de profesión en este día tan especial para él. Quien si faltó fue Ana Rosa Quintana.

"No se puede soplar más bonito", ha escrito Ónega en un story en el que aparece Joaquín Prat con su tarta de cumpleaños. "Ni disfrutar más de la vida", ha añadido la presentadora de "Y ahora Sonsoles" junto a un vídeo de Prat bailando. A la fiesta temática de vaqueros no le faltó detalle, en un entorno paradisíaco frente al mar.

Joaquín Prat y Alexia Pla, más enamorados que nunca

La pareja está a punto de celebrar su tercer aniversario de novios y están más enamorados que nunca. A pesar de la discreción con la que viven su noviazgo, se dedican numerosas muestras de amor y su relación está de lo más consolidada. Tanto es así, que incluso Joaquín Prat no descarta pasar por el altar junto a Alexia. da. "Yo me desfamiliaricé de esto [de las bodas] hace muchos años, y quizás me vuelva a familiarizar", declaró en "Vamos a ver".

Cabe recordar que Joaquín Prat ha estado casado en dos ocasiones, con Paula González, su primera mujer, y con Yolanda Bravo, con la que vivió una traumática separación en septiembre de 2021.