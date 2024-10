Mediaset se hace con la primera entrevista de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez, quien hace unos días ha sido noticia por dejar de ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha elegido el programa de Mediaset 'Me quedo conmigo', transmitido por la plataforma Mtmad, para hablar de su salida del grupo y de su nuevo rumbo. La artista ha señalado que aprovechará esta oportunidad para abordar aspectos de su vida personal y profesional, buscando sanar "esas heriditas que todos tenemos" de la mano de la psicóloga Andrea Vicente.

La exintegrante de la famosa banda pop se unirá así a otros rostros conocidos que han participado en este formato de Mediaset, diseñado como una especie de terapia en cámara donde los invitados enfrentan problemas emocionales y experiencias personales complejas. Martínez abordará temas sobre su carrera y el impacto de su salida de La Oreja de Van Gogh, en un ejercicio de introspección que espera la ayude a dejar atrás los conflictos y comenzar una nueva etapa en su vida. Su sonada salida de La Oreja de Van Gogh ha sido un evento inesperado para sus seguidores y medios de comunicación, que desde entonces han especulado sobre los motivos detrás de esta decisión. La cantante, que se mantuvo en silencio tras el comunicado de la banda, sugirió que en su momento se había sentido ignorada por algunos fans, especialmente ante los rumores de un posible regreso de Amaia Montero, quien fue la vocalista original del grupo.

La oreja de Van Gogh con Leire Martínez Connie G. Santos La Razón

En 'Me quedo conmigo', Leire sigue los pasos de otros famosos como Elena Tablada, quien también compartió aspectos de su vida y trabajó en sus conflictos emocionales en este mismo espacio. En su intervención, la cantante vasca espera profundizar en los momentos que más la han marcado y reflexionar sobre el impacto de casi dos décadas en la banda, buscando respuestas que le permitan avanzar sin resentimientos. "Quiero curar esas heriditas que todos tenemos y que a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos", comenta Leire en un avance del programa, donde se la observa reflexionando junto a Andrea Vicente, una terapeuta con amplia experiencia en autoestima, relaciones afectivas y gestión emocional. La psicóloga, conocida en este formato por su capacidad para ayudar a los invitados a enfrentar traumas del pasado y problemas personales, guiará a Leire a lo largo de varias sesiones de trabajo introspectivo, un proceso que buscará acompañar a la artista en la transición de su carrera hacia un futuro sin cargas emocionales.

Mediaset ha empezado a promocionar la intervención de Martínez en 'Me quedo conmigo' a través de su plataforma Mitele Plus, aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno. La presencia de la cantante ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes esperan que la artista aclare aspectos de su salida de La Oreja de Van Gogh y su decisión de emprender un nuevo camino en solitario. Sin embargo, dado que el contenido será emitido en Mtmad, un espacio más reservado que la televisión tradicional, la cadena no ha asegurado que Leire revele todos los detalles de su ruptura con el grupo, aunque desde que dejó la banda, Martínez ha reiterado su intención de hablar de su salida "cuando llegue el momento". Ahora parece que ese momento ha llegado, y el programa de Mediaset le brindará una plataforma para compartir su verdad. 'Me quedo conmigo', que se estrenó en junio, ya cuenta con dos temporadas y se ha consolidado como un formato importante para la cadena.