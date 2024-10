Leire Martínez rompe su silencio tras su marcha de La oreja de Van Gogh: "Quiero curar esas heriditas"

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”. Con este escueto comunicado la mítica banda confirmaba la semana pasada que la que ha sido su vocalista a lo largo de casi dos décadas ya no formaba parte del grupo, un anuncio que suscitó más preguntas que respuestas y generó controversia.

Desde entonces, Leire Martínez se ha mantenido en silencio y tan solo manifestó ante los medios que “no han sido días fáciles”, haciendo ver que no se sentía preparada para hablar de su marcha pero que “llegará el momento”.

Pues bien, el momento ha llegado. La cantante al fin rompe su silencio y abordará públicamente su salida de “La oreja de Van Gogh” en “Me quedo conmigo”, el formato de la plataforma Mtmad que se puede ver de forma gratuita en Mitele en el que un famoso hace terapia con la psicóloga Andrea Vicente para afrontar sus traumas del pasado.

Los nuevos episodios que tendrán como protagonista a Leire Martínez verán la luz próximamente, y aunque abordará sin reparos todo lo relacionado con La oreja de Van Gogh e incluso hablará de Amaia Montero, también se sincerará sobre otros episodios complicados de su vida de los que, hasta ahora, no se sabía nada.

“Quiero curar esas heriditas que todos tenemos y que a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos”, dice la cantante en el avance de los próximos episodios de “Me quedo conmigo”. A lo largo de cuatro sesiones de terapia, Martínez profundizará en los fantasmas de su pasado guiada por la psicóloga Andrea Vicente, especializada en autoestima, relaciones afectivas y gestión emocional. Una suerte de “diván” por el que ya han pasado otros rostros conocidos como el ex de Anabel Pantoja, Omar Sánchez “El Negro”, o Elena Tablada, que hizo la terapia junto a su madre.

En la tercera temporada de “Me quedo conmigo” le llega el turno a Leire Martínez, un esperado paso al frente que de seguro no deja indiferente a nadie.

La reacción de Amaia Montero

Poco después de que La oreja de Van Gogh hiciera público su comunicado, inevitablemente los rumores se dirigieron a Amaia Montero, la primera vocalista de la formación. La cantante se encuentra en un proceso de sanación mental y la polémica en la que se ha visto inmersa no le ha venido nada bien, una polémica con la que ha dejado claro que ella no tiene nada que ver. “Esto me está empezando a afectar. Este tema nada tiene que ver conmigo. Nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero”, dijo a la revista “Semana”.