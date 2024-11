Miguel Lago alza la voz en 'Y ahora Sonsoles' contra un caso de bullying en un colegio: "Quiero los nombres y apellidos de..."

Miguel Lago, el cómico y colaborador de 'Y ahora Sonsoles', ha estallado públicamente tras el caso de un niño de 13 años que sufrió una agresión por parte de un compañero a la salida del colegio. Visiblemente enojado, Lago ha señalado a los centros educativos como principales responsables y ha pedido acciones concretas y contundentes para combatir el acoso escolar.

El exconcursante gallego de 'Tu cara me suena' ha cuestionado duramente cómo los colegios manejan estas situaciones, calificando de insuficientes las medidas actuales. "La trampa dialéctica de llamarle a esto 'pelea de niños' es para igualar al agresor con el agredido", ha afirmado, rechazando cualquier intento de minimizar el problema. Según él, las escuelas frecuentemente tratan elbullying como simples conflictos de convivencia, evitando así un abordaje serio y estructural. Además, ha subrayado la necesidad de una "medida radical" para frenar el acoso. "Quiero saber todos los centros donde esto ocurre, y quiero los nombres y apellidos de los directores o directoras que hacen la vista gorda mientras a nuestros hijos los acosan, los insultan y los maltratan", ha exigido en el plató de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3.

Por otra parte, Miguel Lago ha ofrecido sus plataformas digitales como un canal para denunciar el acoso escolar. "Voy a ser el primero en señalar cada colegio. Cada testimonio que me llegue a mi Instagram, lo publicaré diciendo que en ese colegio se maltrata, ese director hace la vista gorda, y señalaré todos los días", ha prometido el colaborador a Sonsoles Onéga. Miguel Lago argumenta que no basta con que el colegio gestione internamente estos problemas y aboga por una intervención de mayor escala, como inspecciones educativas y denuncias formales ante instituciones como el Defensor del Menor.

Para el actor gallego, el objetivo no es solo que los agresores pidan perdón, sino que se implementen medidas que prevengan futuros casos de acoso y brinden apoyo psicológico tanto a las víctimas como a los agresores. "Un niño que actúa de esa manera no debe de estar muy bien", ha afirmado, sugiriendo la necesidad de tratar integralmente este tipo de conductas. El discurso de Miguel Lago tenido una gran acogida en redes y por parte de muchas familias que enfrentan la angustia del acoso escolar hacia sus hijos. Al señalar directamente a las instituciones, el colaborador ha lanzado sin duda alguna un mensaje muy claro: el acoso escolar no debe tolerarse, y quienes lo permiten deben rendir cuentas.