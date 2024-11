Àngel Llàcer quiere de vuelta a Carlos Latre en "Tu cara me suena"

El 28 de septiembre de 2011, Antena 3 hacía una apuesta muy fuerte por un formato televisivo sorprendente, que ponía a prueba la capacidad actoral y musical de las celebridades de nuestro país, ya que no solo había que cantar de manera decente, sino que la imitación del personaje adquiere un valor añadido diferencial para la valoración de un jurado que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de las once ediciones emitidas en el Prime Time de Atresmedia, pero que siempre ha contado con la presencia de Àngel Llàcer y Carlos Latre. El director teatral catalán regresará a los platós de televisión tras su larga enfermedad con la duodécima edición de "TCMS", reencontrándose con Manel Fuentes, Cheno, Lolita Flores, pero no con Carlos Latre, que en septiembre emigró hacia la carretera de Fuencarral, fracasando en el intento de acceder a una gran cuota de pantalla dentro del Access Prime Time. Llàcer, quien ha sido preguntado recientemente por el sustituto del humorista, ha dejado claro que no quiere a nadie a su lado que no sea el propio Carlos Latre.

Lo quiere cerca

Àngel Llàcer ha expresado su deseo de seguir compartiendo pantalla con Carlos Latre en "Tu cara me suena", aunque duda sobre la participación del humorista en la próxima edición del programa. "No tengo ni idea, pero yo creo que no estará", comentó en una breve entrevista con Mundo Deportivo. A pesar de su incertidumbre, Llàcer dejó claro su apoyo incondicional a Latre y su preferencia por mantenerlo como compañero en el jurado. "A mí me gustaría que fuera Carlos Latre. Que no me lo cambien. Y si me lo cambian, pues no sé... ya se verá", afirmó contundentemente. El humorista, conocido por su versatilidad y su trayectoria en la televisión, ha estado menos presente en la pequeña pantalla desde la cancelación de "Babylon Show", aunque continúa activo en eventos públicos. Llàcer no ocultó su admiración y respaldo hacia Latre, subrayando su importancia en el formato del programa.

De nuevo, Latre en Mediaset

De momento, tras la mala experiencia en Telecinco, el próximo proyecto televisivo de Carlos Latre sigue ligado a Mediaset, ya que el humorista valenciano será uno de los invitados de "Universo Calleja", el nuevo programa para Cuatro del aventurero leonés, Jesús Calleja.