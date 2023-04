Hablamos con Javier Urra, ex Defensor del Menor: "No entiendo que Ana Obregón exponga así a su hija"

El 'caso Ana Obregón' sigue generando varios debates desde que hace más de dos semanas saliese la noticia de que se había convertido en madre a los 68 años por medio de la gestación subrogada. Una semana después se confirmaba que ese hijo era de su hijo, Aless Lequio, a pesar de que la actriz es su madre legal y abuela biológica.

Javier Urra, ex Defensor del Menor y psicólogo forense, ha hablado en exclusiva con LA RAZÓN y ha calificado de "moralmente detestable" el tema de la gestación subrogada y el hecho de que Ana lo "comercialice". Ha opinado sobre el que considera el gran problema de Ana y ha hablado de la exposición de la pequeña Ana Sandra, teniendo en cuenta que fue precisamente Obregón una de las pioneras en conseguir que hace casi tres décadas se aprobase la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

"Posiblemente ella sufre un duelo patológico por la pérdida de su hijo, pero pagar dinero por un hijo es algo terrible, como lo es pagar dinero por el trasplante de un órgano vital. Ana García Obregón ha retorcido la ley, y naturalmente que esa niña llegará a España y será nacionalizada y se la atenderá, faltaría más", ha comenzado diciendo el doctor.

Urra asegura que "en su caso existe la complejidad de que es madre pero luego es abuela. Ella no podría haber adoptado porque tiene más de cuarenta y seis años, y ahora transmite que esa niña le da alegría y felicidad que le ha devuelto por el hijo que perdió. Una niña no hace para paliar el dolor incalculable que se sufre por la muerte de un hijo, y esa es una responsabilidad que no se le puede cargar a un niño o a una niña".

Javier Urra durante su intervención en 'Viva la vida' Mediaset

"Se hace mucho hincapié en el derecho de las madres a serlo por maternidad subrogada. El derecho que hablan en realidad es un deseo. ¿Es por amor o es por egoísmo? En el caso de Ana García Obregón, y cuando esa niña crezca, ¿los medios de comunicación y la sociedad la dejarán ser y crecer? O seguirán indagando y que la niña tenga que vivir cosas duras tanto en el colegio como fuera... Seamos sensatos y miremos por el interés del niño. Y Ana, que seguro dotará a esa niña de amor y de ternura, se ha metido en un territorio emocional difícil y que puede llegar a desequilibrarla emocionalmente algún día. Una cosa es lo que la ciencia pueda alcanzar, y otra es lo que los ciudadanos desde la ética podamos realizar", desliza.

Además, Javier Urra ha manifestado su opinión sobre la exposición que la propia Obregón está llevando a cabo con la pequeña Ana Sandra, tanto en la revista '¡Hola!' como a través de sus redes sociales desde el primer momento en el que llegó al mundo: "Es algo que no entiendo. Ella vino a verme cuando yo era el primer Defensor del Menor. Vino junto a Terelu, Marta Robles y Eugenia Martínez de Irujo. Nos movilizamos, y junto al Fiscal Jefe, hablamos con los grupos parlamentarios, los asesoramos y así nació en 1996 la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Ana Obregón y su hijo Aless Ana Obregón Instagram

Gracias en parte a Obregón, se consiguió que rostros como el fallecido Aless Lequio gozasen de una protección pública. Ahora, veintisiete años después, Ana expone a su pequeña sin dudarlo.