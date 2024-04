“Mis raíces”, el nuevo espacio de entrevistas de Cuatro liderado por Isabel Jiménez

Mediaset sigue testando nuevas fórmulas para atraer a la audiencia a sus canales y se lanza de lleno a las entrevistas a famosos de la mano de la periodista Isabel Jiménez, que hará de maestras de ceremonias de “Mis Raíces”, este nuevo programa, que se estrenará próximamente en Cuatro.

Los testimonios, clave

La presentadora de los Informativos de Telecinco será la encargada de conducir las entrevistas, que según palabras de la propia Mediaset, la propia Isabel Jiménez “dará a conocer facetas desconocidas de los famosos que protagonizarán cada entrega, adentrándose en su entorno más personal para descubrir sus orígenes, sus motivaciones y sus principios más íntimos, con los testimonios de personas esenciales en sus vidas como abuelos, padres, hijos y amigos”, explicaba así el grupo de comunicación en el comunicado con el que han presentado de forma oficial este nuevo programa.

Primer proyecto propio para Isabel Jiménez

El proyecto corre a cargo de LaCOproductora, que se estrena con Mediaset tras haber trabajado con Atresmedia (Dos años y un día, Palo y Astilla), Movistar Plus+ (That's my Jam, Mi año favorito), o TVE (Días de tele, Las cosas claras y próximamente de nuevo con That’s my Jam).

Este será el debut de la periodista almeriense en su propio programa, después de 13 años de dedicación en los informativos de Mediaset. A pesar de esto, continuará con su labor como presentadora de las noticias de sobremesa en Telecinco, ya que no será necesario que deje este rol para embarcarse en su nuevo proyecto personal. Según Confidencial Digital, la producción del programa ya está en marcha, enfocándose en buscar famosos dentro de un rango de edad específico. Se espera contar con testimonios que abarquen desde hijos y nietos hasta padres e incluso abuelos.