El vídeo de la locura en Roland Garros con la llegada de Nadal... Y era sólo un entrenamiento

Entre todos los grandes registros que tiene Rafa Nadal como tenista hay uno del que se siente más orgulloso: los 14 títulos de Roland Garros. Él mismo lo ha repetido recientemente en una interesante conversación que tuvo con su gran rival y amigo Roger Federer. Es un récord que ahora mismo no entra en la cabeza de nadie que pueda superarse, más difícil todavía que batir sus 22 Grand Slams o los 24 de Djokovic. En 18 participaciones en París, Rafa sólo ha perdido tres partidos, nunca en la final (fue contra Soderling en 2009, en octavos; y contra Djokovic en 2015 en cuartos y en 2021 en semifinales), más la retirada por una lesión en la muñeca antes de jugar la tercera ronda en 2016; por 112 encuentros ganados.

Es el torneo más especial para el español, que está viviendo un año diferente, porque seguramente sea el último. Él se resiste a hablar de retirada, se deja una rendija abierta por si su cuerpo deja de ser una tortura. Si puede entrenar y jugar sin mucho dolor, ¿por qué dejarlo? Esa es su idea, pero también que visto lo sucedido sobre todo en los últimos tiempos, es probable que eso no pase. Eso que ha sucedido los últimos tiempos (lesión en el psoas, en el abdominal, prácticamente dos años parado) hizo que 2023 fuera casi un curso en blanco para Nadal. No pudo participar en Roland Garros 2023. También estaba en dudas su presencia esta temporada, pero ha podido jugar en Barcelona, Madrid y Roma, con las sensaciones físicas en aumento, de ahí que quiera intentar estar en París (el torneo se disputa del 26 de mayo al 9 de junio).

La última vez que había pisado la pista Philippe Chatrier fue el 5 de junio de 2022, cuando levantó su última “Copa de los Mosqueteros” al vencer en la final a Casper Ruud. El propio tenista noruego, que entrena en la academia de Rafa en Manacor, dijo que al día siguiente vio al español en muletas. Esa fue la última vez... Hasta el 20 de mayo de 2024. Este lunes, Nadal viajó a París para seguir su preparación allí mismo, y por la tarde ya tuvo una sesión. El recibimiento fue espectacular. Su entrenamiento de hora y media en la central de Roland Garros lo presenciaron 6.000 personas, que vitorearon su nombre y le aplaudieron en todo momento.

Si hubo un momento en el que París no quería a Rafa Nadal (en alguna de las finales con Federer, el público se puso del lado del suizo), eso fue hace mucho. Allí es un ídolo. Los aficionados también están viviendo de manera especial este curso porque saben que quizá no vuelvan a ver al zurdo de Manacor. Así se demostró con la multitudinaria despedida que tuvo en Roma.

Mientras, los rivales, no se fían. El propio Djokovic explicó que ganar a Nadal en la Philippe Chatrier era como jugar contra un muro: “La pista es más grande. Hay más espacio, lo que afecta visualmente el juego y la sensación del jugador en la pista. Le gusta colocarse bastante atrás y cuando está realmente inspirado no comete muchos errores. Sientes que es impenetrable, que es como un muro. Jugar contra él en Roland Garros es un desafío supremo. Es un atleta increíble. La tenacidad y intensidad que tiene en pista, en particular allí, es algo que rara vez se ha visto en la historia de este deporte", opinó el número uno del mundo, defensor del título y que esta vez llega con algunas dudas.