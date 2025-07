Pablo Chiapella zanja su futuro en Eurovisión: "No voy a ir"

Tras el mal puesto que obtuvo Melody en el último Festival de Eurovisión, muy por debajo de las expectativas, Tik Tok se inundó de vídeos pidiendo que Pablo Chiapella, Amador en 'La que se avecina', fuese el próximo representante español con su tema 'Mandanga Style'.

Cómplice de todo ello fue un usuario que se creó una cuenta con el mismo nombre del actor y se hacía pasar por él. Tal fue la repercusión, que el intérprete realizó un video con el famoso creador de contenidos Ceciarmy, bromeando sobre la cuestión.

"Que no hombre, que no. ¿Cómo vas a ir tú a Eurovisión? Si eres actor, no cantante. Menuda vergüenza. Además que esto no lo propuse yo", comienza hablando para sí mismo Chiapella. "Toda España lo está pidiendo. Todo el mundo quiere que el 'Mandanga Style' vaya a Eurovisión", trataba de convencerle el influencer. "Me da igual lo que pida la gente. Y si piden que me tire a un pozo, ¿me tiro un pozo también?", zanjaba el actor.

Unos meses después, el actor se ha pronunciado en el canal de Youtube de Plex poniendo en contexto que todo fue un malentendido: "Esto fue porque, de primeras, yo no tenía cuenta de TikTok. De repente un chaval se puso una cuenta y empezó a crecer y a crecer y tenía como 250.000 seguidores".

"Un día se le ocurrió por su cuenta y riesgo por primera vez tomar partido y decir que si llegaba a 300.000 seguidores se presentaba a Eurovisión", ha proseguido, "se montó la de Dios, todo el mundo empezó a preguntarle, le llamó la prensa... Se acojonó y la cerró por si sola, porque yo iba a denunciar".

En cuanto a la posibilidad de participar en Eurovisión, el actor ha sido tajante: "Ahora me está pidiendo todo el mundo que vaya a Eurovisión, pero no voy a ir".