Pablo Iglesias "más cerca" de fichar a Jorge Javier para Canal Red

Tras el anunciado final de las emisiones del programa señero de Telecinco, 'Sálvame', su presentador Jorge Javier Vázquez se encuentra en una tesitura delicada; aunque siga conduciendo otros programas como 'Supervivientes', la apuesta de Mediaset por Ana Rosa Quintana y su proyecto en el pulso que mantenía con el showman catalán, ha hecho que el que fuera Rey Sol del grupo de capital italiano no pase por su mejor momento dentro de la casa.

Así, a río revuelto, el exvicepresidente del Gobierno y ahora mandamás en Canal Red (cadena que ocupa el dial de la extinta 7NN), Pablo Iglesias, le ha tirado la caña a Jorge Javier para contar con él en la nueva casa de la pareja de la ministra Irene Montero. Es pública y notoria la afinidad ideológica entre ambos: no hace falta recordar aquella afirmación del presentador de Sálvame diciendo que aquél era "un programa de rojos y maricones" o su reciente apoyo personal a la candidatura de Yolanda Díaz, Sumar, para las próximas elecciones generales.

Así, Iglesias, con cierta retranca, ha anunciado vía Twitter que "la incorporación de Jorge Javier a Canal Red está más cerca", para, a continuación, reproducir "al más puro estilo Villarejo" el último audio que le envió el de Badalona, justo después de asegurar que "estamos en negociaciones":

"He estado revisando el acuerdo y ya estamos apuntito de lograrlo", dice Jorge Javier. "Quizás deberías subirlo un poquito más porque yo no me muevo por dinero, me muevo por mucho dinero", expresa también este como condición. "Claro, que, si consigues que Podemos y Sumar vayan juntos a las elecciones, te hago una rebajita", remata el presentador de 'Supervivientes' con una alusión política que no podía faltar.

Entiéndase el tuno de humor de esta farsa entre ambos, pero no por ello se descarte nada.