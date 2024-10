Pablo Motos desvela el secreto mejor guardado de 'El Hormiguero'

Diez años después de uno de los momentos más recordados de 'El Hormiguero', Pablo Motos ha revelado finalmente lo que ocurrió durante su icónica entrevista con el cantante flamenco Diego El Cigala. Este pasado martes, durante la entrevista con el influencer Ceciarmy, el presentador de Antena 3 revivió el peculiar episodio de junio de 2014 que se volvió viral, y sigue siendo uno de los memes más populares en redes sociales.

La escena más recordada de aquel programa es el momento en el que El Cigala, con un pañuelo en mano, gritó "¡atrás!" mientras lo agitaba, dejando atónito a Motos y al público en el plató. Este gesto se convirtió en un meme que ha perdurado en el tiempo y sigue compartiéndose en las redes. Durante la entrevista con Ceciarmy, el joven creador de contenido sacó a relucir este momento viral al preguntar a Pablo Motos por su meme: "Es mi programa y mi meme favorito". Tras ver juntos el vídeo de otro popular meme, el del niño que dice que si no gomita en vez de vomita, Ceciarmy mencionó la famosa entrevista con El Cigala, lo que llevó a Motos a desvelar, con humor, la verdad de lo ocurrido.

Pablo Motos junto a Diego El Cigala en 'El Hormiguero' Atresmedia

Ceciarmy preguntó directamente qué había sucedido aquel día en el que El Cigala se mostró tan efusivo y fuera de lo común. Motos, sin tapujos, reveló entre risas: "Lo de El Cigala te puedo confirmar que no se me olvida, a día de hoy mucha gente me lo sigue recordando.Llevaba un pedo como un general", aludiendo al estado en el que se encontraba el cantaor durante la entrevista. A lo que, en tono irónico, una de las hormigas del programa comentó: "No, que va...", mientras el público reía. Asimismo, el presentador continuó su relato bromeando sobre el "adobo" en el que parecía estar inmerso El Cigala aquel día, con la ayuda de los comentarios de las hormigas Trancas y Barrancas, quienes añadieron más humor al tema. Trancas mencionó que El Cigala se había tomado "un té con whisky", mientras que Ceciarmy añadió un comentario sobre "un golpecillo aquí" señalando su nariz, en referencia a posibles sustancias.

A pesar del comportamiento errático de El Cigala en aquella entrevista, Pablo Motos confesó que él se lo pasó "en grande" y disfrutó mucho del programa. También recordó que el incidente lo ha seguido a lo largo de los años, convirtiéndose en una anécdota que los espectadores no olvidan y que continúa generando memes y comentarios en redes sociales tras casi dos décadas de antena.

Invitado de esta noche

Este miércoles a las 21:50 horas, 'El Hormiguero' recibirá a los actoresEduard Fernández y Nathalie Poza, quienes acudirán para presentar su próxima película, "Marco", que llegará a los cines el 8 de noviembre. El filme, apoyado por Atresmedia Cine, cuenta la historia del sindicalista español Enric Marco Batlle, quien durante años engañó a la sociedad haciéndose pasar por un superviviente de un campo de concentración nazi. La película está dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño, y promete ser uno de los grandes estrenos de este otoño.