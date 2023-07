Paco Porras reaparece en la tele convertido en okupa: "¿Quieres que te enseñe el nab*?"

Paco Porras se hizo muy famoso en televisión adivinando el futuro de la gente con ayuda de verduras y legumbres, no cabe duda de su exitoso pasado, pero ¿Cuál es su situación actual? El programa 'En boca de todos' de Cuatro se ha hecho eco de ciertas informaciones sobre el vidente que le tachan de okupa.

Según indica Nacho Abad, los propietarios de la casa en la que vive un amigo de Paco, habrían contratado a una empresa de desokupación y fue en el mismo momento en el que iban a desalojar el piso cuando descubrieron que allí estaba Paco Porras.

'En boca de todos' se ha puesto en contacto con el vidente a raíz de una aparición en 'Madrid Directo' de TeleMadrid y ha hablado con el equipo del espacio de Mediaset. Según indica la reportera del programa, Clara Murillo, Paco Porras ha tratado de defenderse de todas las acusaciones que recaen sobre él e insiste en que solo se aloja en el piso durante determinadas épocas del año.

Paco Porras ha negado que esté viviendo de okupa: "No tengo nada que ver con la situación de okupas he venido a ver a un amigo que se llama Miguel Marciano, este señor le debe un dinero de dos meses, pero lleva aquí viviendo siete años. Este amigo mío no está okupando nada y yo mucho menos, yo vengo a verle porque es amigo mío y me ha llamado pues para echarle un cable".

Respecto a su situación actual, el vidente ha desvelado que está arruinado: "Claro que estoy en la ruina, yo he sido muy rico, he sido multimillonario, todo el mundo lo sabe. He hecho muchas obras benéficas también, lo sigo haciendo. Ahora mi situación económica es menos desahogada y he pasado momentos críticos, pero como tanta gente".