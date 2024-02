Pedro Almodóvar, tajante sobre el paso de Verónica Forqué por 'MasterChef': "No la reconocí. Era otra persona"

Para cerrar la primera temporada, y no sabemos si última, de 'No sé de que me hablas', Mercedes Milá invitó anoche a su programa de La 1 al reconocido director de cine Pedro Almodóvar y al actor Asier Etxeandia.

Con ambos se trataron asuntos varios como la sexualidad, los inicios, la creatividad o la ofensa, mas sin duda, el momento álgido de la noche fue cuando Almodóvar y Milá verbalizaron la muerte por suicidio de la actriz Verónica Forqué, quien trabajó hasta en tres ocasiones con el cineasta manchego.

"Cuando me enteré que el escritor Stefan Zweig se suicidó, no lo entendí. Hasta que yo estuve deprimida y lo pasé muy mal, entendí que es dejar de sufrir. La muerte como liberación", expuso la presentadora de 'No sé de qué me hablas' sobre quitarse la vida.

Un argumento que no comparte Pedro Almodóvar: "Yo nunca lo he entendido. Es una buena justificación, muy inteligible y balsámica".

"Y en el caso de Verónica (Forqué) me pasó lo mismo", añadió Milá. "Vi las dos últimas apariciones de Verónica en 'MasterChef' y no la reconocí. No era la persona con la que yo había trabajado. Era otra persona absolutamente distina en todos los sentidos", aseguró el director manchego.

Y prosiguió en relación a la protagonista de 'Kika': "Verónica era una especie de ángel. Era lo opuesto a eso. Y me desconcertó enormemente: cuando me enteré de su muerte debía de ser otra Verónica que estaba sufriendo una barbaridad".