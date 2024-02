'No sé de qué me hablas' despide temporada con entrevista a Almodóvar y la incógnita de su continuidad

Después de ocho entregas, la primera temporada del programa de entrevistas de La 1 de TVE presentado por Mercedes Milá'No sé de qué me hablas' se despide esta noche, a partir de las 23 y 20 horas, con la visita al plató del reconocido cineasta Pedro Almodóvar, además del actor Asier Etxandia, quien ha trabajado con el manchego.

Mercedes Milá entrevistó a Pedro Almodóvar en tres ocasiones durante los años 80. En la entrega de esta noche se repasarán algunos de esos momentos, como el fragmento de un episodio piloto que nunca se emitió del programa 'Jueves a jueves', y que por primera vez se podrá ver en televisión.

Con esta emisión, 'No sé de qué me hablas' toca a su fin, habiendo recibido invitados de la talla de José María García, Rossy de Palma, Andreu Buenafuente, Carmen Maura o Maruja Torres. No sabemos si la de hoy será una despedida definitiva del programa de Milá junto a Ines Hernand, o si tendrá continuidad en Televisión Española con otra temporada más.

Desde luego, los números de audiencia registrados por 'No sé de qué me hablas' no han sido nada malos, aunque han ido decayendo, teniendo en cuenta a los vaivenes horarios a los que ha estado sometido el formato desde su primera emisión. A día presente, logra una media de 921.000 espectadores y un 7,9%. Esto hace pensar que el formato producido Zanskar Producciones renovará con la pública, si es que no lo ha hecho ya.