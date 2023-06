Pedro Sánchez en 'El Intermedio': "El PP asume los marcos y postulados de la extrema derecha al hablar de 'violencia intrafamiliar'"

"¿Que en esta campaña estemos hablando sobre si existe o no la violencia de género no es un retroceso?": "El PP asume los marcos y postulados de la extrema derecha al hablar de violencia intrafamiliar", respondió Pedro Sánchez a la pregunta de Sandra Sabatés que rompía el hielo de la entrevista en 'El Intermedio'.

"Llevo tres semanas emplazando al señor Feijóo que hagamos un debate: cuatro cara a cara entre las dos formaciones con opciones de gobierno y otros dos con Sumar y Vox", expresó el Presidente del Gobierno en relación a los combates dialécticos.

"Estamos asentando una hoja de transformaciones que necesitamos cuatro años más para consolidarlos", expresó en relación a la supuesta necesidad de una continuidad gubernamental.

En relación a la economía, Sánchez se mostró satisfecho con la situación del país: "Hay muchos problemas que resolver, pero en estas circunstancias tan complejas, España está teniendo un gran desempeño económico. Europa mira a España con afirmación", sentenció el líder del PSOE, detallando a posteriori datos microeconómicos. "Hemos desplegado más de 70 millones de euros con la Guerra de Ucrania de fondo", agregó.

Irene Montero y Bildu

Sacaron los entrevistadores a colación las palabras que expresó Sánchez la mañana del lunes en 'Más de Uno' sobre Irene Montero: "El feminismo ha sido la mayor fuerza transformadora social en nuestro país en los últimos años", respondió este escurriendo el bulto sobre el quid de la cuestión.

Sabatés le repreguntó: "El feminismo de por sí ya es incómodo..."

"El feminismo es una causa que trasciende lo ideológico, es una causa de derechos humanos", expresó el Presidente del Gobierno cacareando las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero anoche en el '24 horas'.

"Gran Wyoming si no le importa", le matizó el presentador al ser llamado "Wyoming" a secas por Sánchez. "Entro como Pedro por su casa", intentó salir airoso y chistoso el socialista.

Pasando por fin del baño y masaje, el conductor de 'El Intermedio' le preguntó a bocajarro si volvería "a pactar con Bildu".

"Tratan de deshumanizarme, de caricaturizarme, de hacer ver que soy el diablo... de hacer lo mismo que hicieron con Zapatero y con Felipe González", se volvió a ir Sánchez por los cerros de Úbeda. "Lo importante no es con quién se hace sino para qué se hace", comentó en relación a los pactos.

La ultraderecha

¿Si no gana las elecciones del 23-J seguirá Sánchez liderando el PSOE? "No voy a salir al terreno de juego pensando que no voy a ganar", contestó el inquilino de La Moncloa. Y abundó: "No quiero imaginarme un gobierno de Feijóo con Abascal, no nos lo podemos permitir; el PP se ha abierto a las tesis de Vox y a las de la extrema derecha europea como las de Viktor Orban".

Antes de acabar, Wyoming tenía "una pregunta para usted": "¿A cuánto está el kilo de pera?", cosa que el presidente no tenía ni idea. Desembocó la interviú en lo humorístico, santo y seña del programa de laSexta.