Pepe Ruiz, severo contra Terelu Campos: "Debería haber sido actriz hace 30 años cuando era delgadita y muy mona"

Terelu Campos es uno de los rostros más llamativos de 'Supervivientes 2025', que empieza esta noche en el prime time de Telecinco. El reality de Mediaset ha pagado un caché elevado para que la primogénita de María Teresa Campos participe en la isla de los famosos, aunque su estancia en Honduras sigue siendo una incógnita. Sin embargo, esta no es la última gran aventura que afrontará Terelu Campos, ya que muy pronto realizará su debut como actriz, en la obra de teatro de su amiga Lara Dibildos, que se estrena en el teatro José Zorilla de Valladolid el próximo mes de abril con el título de 'Santa Lola'. Muchas han sido las voces críticas con Terelu Campos, pero las últimas declaraciones de Pepe Ruiz han sido sin dudas, las más desafortunadas y polémicas.

"Debería haberlo hecho hace 30 años"

En su reciente aparición en la entrega de premios La Terraza de Radio Intercontinental, Pepe Ruiz, recordado por su papel de Avelino en Escenas de Matrimonio, no dejó indiferente a nadie con sus declaraciones sobre Terelu Campos. Durante el evento, en el que fue homenajeado por su extensa trayectoria en el mundo de la interpretación, el actor lanzó un comentario que generó polémica: "Podía haber sido actriz hace 30 años, cuando era delgadita y muy mona". La frase ha suscitado diversas reacciones, ya que algunos la han interpretado como una crítica innecesaria a la presentadora, mientras que otros consideran que simplemente expresaba su opinión sobre su evolución profesional.

Más voces críticas

También fueron muy sonadas las palabras hace unas semanas de Mariano Peña, el mítico Mauricio Colmenero de 'Aída', que también cuestionó el nuevo trabajo de Terelu Campos. "Me parece bien y mal. Si le siguen llamando, hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes", afirmó con contundencia. Peña subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en la presentadora, sino en quienes deciden ofrecerle estos papeles: "El pecado, por así llamarlo, no es de ella. El pecado es de los que la llaman. Digo ella, digo a muchísima gente, sobre todo del mundo influencer, que nos está comiendo el terreno de una manera…". El intérprete también recordó que Terelu proviene del ámbito de la comunicación, pero lamentó la creciente tendencia de incorporar a personas sin formación actoral: "Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las mises, que ahora también... pero bueno, hay gente que a lo mejor quería tocar este mundo y no sabía cómo, y su forma de entrar fue a través del modelaje. Pero ya el mundillo este, que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor, ya me parece... y después, los directores, como que quieren caras no conocidas", comentó en su día, evidenciando su preocupación por el futuro de la profesión.