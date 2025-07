El infierno de una mujer española deportada por Trump tras denunciar malos tratos por parte de su marido

Esther Soto llevaba una vida aparentemente normal, casada con un ciudadano estadounidense y trabajando de forma estable, hasta que su relación dio un giro oscuro: sufrió maltrato psicológico por parte de su pareja y decidió denunciarlo. Fue entonces cuando, lejos de encontrar protección, se convirtió en objetivo del sistema migratorio. “Me dijeron que me quedaba detenida, aunque yo llevaba todos mis documentos en regla y estaba en proceso legal”, explicó. Su caso se volvió aún más complejo cuando las autoridades le asignaron por error una solicitud de asilo que nunca había presentado, lo que bloqueó otras vías legales de defensa. “Estando encerrada, veía en las noticias a Trump diciendo que los procesos en marcha se respetarían. Mentira. Desde dentro se ve la realidad”, denunció con contundencia. Su testimonio en 'Espejo Público' ha puesto de relieve no solo el fallo del sistema, sino también el trato desigual a ciudadanos europeos frente a otros perfiles migratorios más frecuentes en el país.

Tratada como una criminal

Esther también denunció la confusión administrativa que caracteriza al sistema de inmigración estadounidense, sobre todo durante el mandato de Donald Trump. “Allí están como pollos sin cabeza. Despiden jueces, se equivocan con los casos… y lo pagamos los que estamos atrapados”, lamentó. Durante su detención, asegura haber sido tratada como una criminal a pesar de tener un documento oficial que la amparaba hasta 2026, mientras su solicitud de residencia por violencia doméstica (proceso conocido como VAWA) seguía su curso. “No era una carga pública, trabajaba, pagaba mis impuestos, era una persona normal”, insistió. Su caso muestra cómo el miedo a ser deportada se convirtió en un arma más dentro del abuso que vivía, ya que su expareja utilizaba la amenaza de los papeles como método de control. “Me decía que si pedía los documentos y lo dejaba, me iba a denunciar”, relató. Finalmente, fue ella quien acudió de buena fe a una cita con inmigración… y nunca volvió a casa. “Yo no llegué a Estados Unidos para quedarme, vine como turista, pero me enamoré y formé una vida. No entiendo cómo se puede castigar así”, espetó.

Discrepancias en directo

El testimonio de Esther culminó en un tenso enfrentamiento con Lucrecia Aldao, colaboradora habitual del programa de Antena 3 cuando se tratan asuntos de EE. UU. La tertuliana cuestionó la actuación de la afectada y puso el foco en su supuesta falta de diligencia: “Estuviste casada tres años con un ciudadano americano y no te legalizaste. Eso es responsabilidad tuya”. Esther reaccionó indignada: “Señora, por favor, infórmese. Yo no estaba ilegal, estaba en un proceso legal con documentos en regla. ¡Y soy española! No tengo los mismos derechos que un latinoamericano”. El debate subió de tono cuando Lucrecia insinuó que podía haberse acogido a un programa de autodeportación a cambio de dinero: “Eso es falso, completamente falso. A los españoles no se nos da esa opción. A mí me lo dejaron claro”. El cruce de acusaciones terminó con la intervención de los presentadores para frenar la discusión. Esther, visiblemente afectada, cerró con una frase contundente: “Lo que he vivido no se lo deseo a nadie. Y lo peor es que hay muchos como yo, invisibles, atrapados por errores que no han cometido”, finalizó así su intervención en 'Espejo Público'.