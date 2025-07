Polémica en el 'Masterchef' británico: despedidos sus dos presentadores en una semana

El 'MasterChef' británico ha estado envuelto en la polémica esta semana tras confirmarse docenas de acusaciones de conducta sexual inapropiada en contra de su presentador, Gregg Wallace, que ha sido destituido. Unos días después, su otro presentador, John Torode, también ha recibido la carta de despedido en forma de no renovación por unos comentarios racistas.

Según informaciones de 'The New York Times', sobre Wallace recaían 83 acusaciones, de las cuales 45 han sido corroboradas. Entre ellas se incluyen tres casos en los que se encontraba "desnudo" y uno de contacto físico no deseado.

Asimismo, la mayoría de las denuncias involucran "lenguaje y humor sexual inapropiados", pero las indagaciones también ha encontrado acusaciones de comentarios insensibles desde el punto de vista cultural y racial.

La investigación comenzó el pasado mes de diciembre, después de que la BBC informara que varias mujeres habían acusado a Wallace de conducta inapropiada por hechos que ocurrieron entre 2005 y 2018.

Tras hacerse público, las reacciones no se han hecho esperar y el director ejecutivo de Banijay UK, Patrick Holland, ha declarado que un regreso del presentador a Masterchef es "insostenible" dado "el volumen y la consistencia de las acusaciones fundamentadas".

Por su parte, la BBC ha emitido un comunicado expresando que el comportamiento del conductor "está por debajo de los valores de la BBC y de las expectativas que tenemos para cualquiera que trabaje con nosotros o para nosotros".

El ahora expresentador, era un rostro conocido de la cadena y el talent culinario, tras haber presentado el programa durante 19 años. A través de un par de publicaciones en su perfil de Intagram, ha defendido su inocencia negando muchas de las acusaciones: "Lamento profundamente cualquier angustia causada. Un diagnóstico tardío de autismo me ha ayudado a comprender cómo me comunico y cómo me perciben. Sigo aprendiendo".

Sin presentadores

Unos días después, la polémica también ha salpicado al otro presentador, John Torode, que no renovará su contrato tras confirmarse una queja en su contra por lenguaje racista y que estaba incluida en el informe de investigación de su compañero Wallace.

Una portavoz de Banijay ha declarado que, aunque el copresentador afirma "no recordar el incidente", tras la confirmación de la "gravísima denuncia" la productora y la cadena televisiva "han acordado no renovar su contrato en 'MasterChef".

Tras esta noticia, Torode ha manifestado que sus últimos programas serán una temporada de celebridades que grabó con la nueva presentadora Grace Dent y dos especiales navideños.

De esta manera, el talent de cocina británico se ha quedado huérfano de presentadores y, tras incorporar a Dent, busca una nueva persona que le acompañe en las próximas entregas.