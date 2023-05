¿Por qué Australia participa en Eurovisión si no es de Europa? Este es el motivo

Queda menos de una semana para que de comienzo el Festival de la Canción de Eurovisión que este año se celebra en Liverpool, y donde España intentará ganar con Blanca Paloma y su "Eaea". Esta semana han comenzado los ensayos de los semifinalistas y finalistas del certamen: el total de 37 países, algunos de ellos auténticos rivales para nuestra artista. Sin embargo, para aquellos no avezados en este evento le puede resultar curioso la participación de algunos países que parecen escaparse de la denominación de "Euro" de la palabra. ¿Por qué países como Australia o Israel participan en el festival europeo?

La primera edición del Festival de Eurovisión se celebró en la ciudad suiza de Lugano el día 24 de mayo de 1956 con siete países interpretando dos canciones cada uno. En 1957 se sumaron tres países nuevos Austria, Dinamarca y Reino Unido; tras ese año a un país incorporado por edición y en 1961 entró España junto a Yugoslavia y Finlandia. Pero la sorpresa saltó en 1973 con la llegada de Israel (que volvió a desaparecer en 1980, otra vez en 1984, 1994, 1996...) y en 2015 con la invitación a Australia.

Si retrocedemos en el tiempo, Australia lleva emitiendo en directo el Festival de Eurovisión desde 1983 con las sucesivas incorporaciones de más países europeos, y además, obteniendo una media de unos 2,7 millones de espectadores por edición. De hecho, existen los precedentes de varios artistas australianos muy conocidos que compitieron en el concurso para otras naciones, como Olivia Newton-John y Gina G. Con esta premisa, en 2014, Asutralia fue invitada inicialmente a subir al escenario de Eurovisión como acto de intervalo en la segunda semifinal del concurso. Jessica Mauboy, la cantante y actriz que se lanzó al estrellato mediante con 'Australian Idol' interpretó la canción 'Sea Of Flags' (repitió en 2018 con 'We Got Love').

Fue la celebración al año siguiente (2015) del 60 aniversario del Festival, cuando Australia y su delegación fueron invitados de honor, el momento de su integración definitiva, a pesar de estar fuera del Área de Radiodifusión Europea. Envió como representante a Guy Sebastian, que interpretó 'Tonight Again', y aunque al principio todo apuntaba a una participación única, ha llegado hasta la actualidad, con la participación confirmada al menos hasta Liverpool la semana que viene con Voyager y interpretando "Promise".

¿Qué pasaría si gana Australia?

En tan solo cinco años de participación, los australianos han conseguido alcanzar un merecido segundo puesto en 2016 con Dami Im con su canción 'Sound Of Silence'. En 2021, tras un año cancelado el vento por la pandemia, Australia participó como la primera nación que participó a distancia ya que la delegación comandada por la cadena SBS y con el artista Montaigne no podía acudir por las restricciones a los viajes. Para atar la posibilidad de que en alguna edición ganase el país oceánico, si Australia gana Eurovisión el festival no se celebraría en este país. Un acuerdo establece que en caso de vencer el país oceánico la sede de ese año sería Islandia.

Existen otros cuatro casos: Armenia, Azerbaiyán, Georgia e Israel. Ya que aparte de los países propiamente del espectro, pueden ser "activos", "asociados" o "participantes autorizados".