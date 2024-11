Qué fue de Diego Dominguez, artista que participó en "Eurojunior" con la canción "Chachi piruli"

La Caja Mágica de Madrid se prepara para que este próximo 16 de noviembre los artistas emergentes del viejo continente peleen por alzarse como ganadores de Eurovisión Júnior. RTVE buscaba apostar por el talento joven y en el 2003 destacó Dani Domínguez, quien enloqueció al gran público con su canción "Chachi Piruli". Se quedó a las puertas de representar a España en el festival de la canción, pero su ascenso a la fama fue meteórico gracias a este hit, que caló en la población joven. 21 años después de su participación, ¿qué fue del joven artista aragonés?

Diego Domínguez se dio a conocer en 2003 como un cantante infantil carismático que conquistó al público con su pegajoso estribillo “Chachi, chachi piruli será, será. Que me enamore, me va, me va. Cómo me gusta besar sin miedo”. Desde aquel primer contacto con la fama, Diego ha recorrido un largo camino en el mundo del espectáculo. Su inicio fue en Eurojunior, un concurso musical televisado en el que, con apenas 11 años, destacó por su actitud traviesa y segura, logrando que su interpretación se quedara en la memoria de los televidentes. Aunque no ganó, su energía sobre el escenario le aseguró un lugar en el grupo infantil 3+2, junto a otros jóvenes talentos. El grupo publicó varios discos y canciones que se convirtieron en éxitos entre el público juvenil de la época. Diego comenzó a transitar también por el mundo de la actuación y modelaje, apareciendo en series populares y campañas publicitarias, lo que confirmó su versatilidad artística y su creciente popularidad.

Con los años, Domínguez amplió su carrera al mercado internacional gracias a su participación en la serie de Disney Channel, "Violetta", donde se unió en la segunda temporada y alcanzó una gran notoriedad en Latinoamérica y España. Luego de consolidarse en Disney, participó en otros proyectos importantes como "Cien años de perdón" y "Perdóname Señor", que evidencian su crecimiento como actor en papeles más maduros y complejos.

Este año, a través de redes sociales, Diego recordó sus inicios con una foto en blanco y negro que muestra su notable transformación física, acompañada de la frase "Chachi piruli". Esta publicación no solo trajo nostalgia a sus seguidores, sino que demostró el esfuerzo y constancia de Diego en su carrera artística, la cual ha evolucionado de manera significativa en las últimas dos décadas, culminando con su reciente papel en la película "Historias", estrenada en el Festival de Málaga bajo la dirección de Paco Sepúlveda.