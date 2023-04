¿Por qué Pablo López sustituye a David Bisbal en "La Voz Kids"?

Comienzan las audiciones a ciegas en "La Voz Kids" y los espectadores no ganan para sorpresas. Por primera vez vemos que en el sitio de David Bisbal, un habitual entre los coaches del programa, y acompañando a Sebastián Yatra, Aitana y Rosario, estará Pablo López. Aunque el cantante almeriense estará muy presente aunque sea en caretas.

Ya en el arranque del pasado 15 de abril del talent musical nos lo dejaron bastante claro en palabras del propio Bisbal: “Por primera vez me he perdido el inicio de ‘La Voz Kids’, pero le he pedido ayuda a un gran amigo, que sin ninguna duda siempre ha tenido una gran conexión conmigo. Es un tío espectacular”, dice el cantante en un mensaje. En ese momento se pudo ver que era Pablo López el que acompañaba al resto de coaches oficiales del espacio de Antena 3.

El cantante fue el encargado de aclarar las cosas: Estoy aquí porque hay un señor que se llama David Bisbal que me pidió que estuviera aquí sustituyéndolo. Creo que es un símbolo de confianza absoluta. Y poder venir a ‘La Voz Kids‘ es un regalo, así que agradecido David". Mientras tanto sus compañeros bromeaban, como Aitana: “No nos he hecho tanta gracia, es una realidad. Hemos dicho: ya hemos perdido. Pero a Pablo le queremos un montón y después del año pasado le tenemos en el corazón“, mientras Yatra añadía que "no me esperaba ese as bajo la manga de traer a Pablo López, que es el tipo que ha ganado más voces en la historia del planeta tierra y hacer un super equipo Bisbal.

Incluso durante el programa López recibió una llamada de Bisbal: "Muchísimas gracias por ayudarme. Te necesitaba. Ya sabes como me gustan las voces de los niños y las niñas. Grandísimas voces. Necesito que me encuentres el gold de este año. Que lo paséis muy bien y un beso muy fuerte”. La situación se alarga a este sábado en la segunda gala donde Bisbal estará presente gracias a las caretas preparadas por el equipo: Me ha escrito David Bisbal, nos tenemos que poner esto enfrente de nuestras caras y mandar una foto a su mamá”, cuenta Sebastián Yatra en el avance.

Al final, parece que David Bisbal volverá más avanzado el programa, dado que los rodajes son difíciles de cuadrar, la sustitución obedece a una baja por enfermedad del almeriense durante las grabaciones.