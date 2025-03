Iomar lo tiene claro en 'First Dates': "Que le falte un brazo a mi cita antes de que vote a Pedro Sánchez"

Sí la semana pasada las exigencias de Maribel y "su miembro de 18 para arriba" puso patas arriba el salón de comidas de 'First Dates', Iomar dejó ayer en el programa de citas de Cuatro otra frase para el recuerdo. Carlos Sobera, en su función de Celestina, presenció anoche una cita más, de las centenares que lleva en las 10 temporadas en 9 años de emisión.

Tenía claro a que partido NO va a votar Iomar

"Soy el puto amo y así lo considero. Soy un chaval alegre y divertido, lo que buscan todas", empezaba con fuerza Iomar en su presentación en el programa del access prime time de Mediaset, y continúo dejando frases para el recuerdo el comensal valenciano en la noche de ayer. "Soy soldador, pero me he cogido unas vacaciones porque me despidió mi jefe. Discutimos y me echó, pero me debe cinco euros todavía" explicaba entre risas dejando impresionada a Laura Boado. Cuando la camarera del programa le preguntó por su estilo de chica, Iomar no dudó y comentaba que quería "una chica que no salga todos los sábados de fiesta y que no pesase más que él, un dato muy importante". También pedía que tuviera un humor parecido al suyo porque si no, no le iba a caer bien. Sus llamativas exigencias no se quedaron aquí, ya que su cita con Carmela se llegó a torcer cuando empezaron a hablar de política.

Demasiado patriota para Carmela

Carmela e Iomar se conocieron en First Dates, pero lo que comenzó con una buena impresión terminó en una fuerte discusión. "Me suena, o a lo mejor me lo estoy inventando", comentó ella al ver a su cita, a lo que él respondió que podría conocerlo por TikTok. De inmediato, hubo atracción: "Lleva tatuajes y eso me gusta en un chico", admitió la joven, mientras que él también reconoció sentirse atraído. Sin embargo, al hablar de gustos, surgieron diferencias. "No bebo alcohol ni salgo de fiesta, ahora estoy centrado en el gimnasio", explicó Iomar, algo contrario a Carmela, quien disfruta la vida nocturna. El verdadero conflicto llegó al hablar de política. "Soy muy patriota, me gusta mucho mi país", afirmó él con convicción. Carmela reaccionó con sorpresa, pues automáticamente pensó que era de derechas y conservador, ideología contraria a la suya: "Yo voto a la izquierda pura y dura, siempre". Iomar, molesto por la respuesta, lanzó un comentario tajante: "Prefiero que le falte un brazo a que vote a Pedro Sánchez". La tensión creció cuando él expresó su admiración por Franco: "Era un buen tío, España lo echa de menos". Carmela, indignada, le recriminó su postura y calificó su actitud de "racista, machista y homófoba". La cita terminó sin despedidas ni intención de verse de nuevo. "En la vida tendría una segunda cita con él", aseguró ella. Por su parte, Iomar concluyó con arrogancia: "Me considero el puto amo y soy demasiado para ella", espetó finalmente este curioso comensal.