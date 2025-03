Uno de los actores de ‘Aquí no hay quien viva’ descubre el secreto mejor guardado de su personaje

Las series que se emiten en la televisión pueden pasar sin pena ni gloria o convertirse en producciones que encandilan a los espectadores. En este artículo, vamos a hablar sobre una que cumple con la segunda definición: ‘Aquí no hay quien viva’. Es prácticamente imposible encontrarse con alguien en España que no haya oído hablar de ella o, incluso, que no haya visto alguno de sus episodios. Las emisiones en Antena 3 terminaron en 2006, aunque luego se haya vuelto a poner en antena en otras cadenas, y en 2025 sigue generando contenido acerca de sus personajes.

Uno de los actores revela un secreto

Hace unos días, os contábamos en LA RAZÓN las declaraciones de María Adánez, la Pija, sobre los rodajes de la serie y, esta misma semana, os trasladábamos las palabras de Laura Caballero sobre los inicios de esta producción. Ahora, os hacemos llegar los comentarios que ha realizado el actor Manuel Millán sobre su personaje en ‘Aquí no hay quien viva’: Padre Miguel.

La improvisación fue clave

Durante su intervención en el podcast ‘Casi Lista, Casi Guapa’, explicó cómo se grabó y rodó una de sus escenas más destacadas: el momento de "salvar" la boda fallida entre Emilio y Rocío a través de la canción "Vamos, vamos que nos casamos". "Fue totalmente improvisado. El guion de la secuencia me daba instrucciones mínimas, por lo que tuve que usar mi imaginación para continuar con la escena”, detalló ante la sorpresa de todos los presentes.

Además, puntualiza: "Lo de ‘Vamos, vamos, que nos casamos’ se me ocurrió. Tanto Alberto como Laura Caballero nos dejaban... no improvisar, pero bueno, de vez en cuando sí lanzarnos. Entonces, vi que en esa secuencia dice ‘El padre Miguel canta: vamos, vamos, que nos casamos’, pero solo ‘El padre Miguel canta’. No te pone ni cómo sigue el ‘Vamos, vamos’, ni qué música y tal. Entonces, como vi que la secuencia seguía grabando, y Laura no cortaba y tal, pues yo me lo inventé y salí del paso improvisando".

Su idilio con la música

De hecho, tras esta actuación tan espectacular como cómica, el personaje que interpretaba en la serie dio un giro de guion en las tramas y comenzó a ser habitual ver cantar al Padre Miguel. Su faceta de cantautor fue muy destacada en los siguientes episodios de ‘Aquí no hay quien viva’. Le pudimos ver cantar, por ejemplo, diferentes versiones de canciones de David Bisbal en la que se modificaba la letra para hacerla más religiosa y apropiada para ser cantada en actos litúrgicos. Un claro ejemplo de ello fue la reinterpretación de ‘Bulería’. Otro de sus grandes hits en la serie.