EXCLUSIVA | Un correo delata a Jessica y acota el 'enchufe' de Ábalos: "Dispongo de mi portátil de Ineco"

Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, habló con personal de las empresas públicas en las que estuvo contratada entre 2019 y 2021, tal y como se desprende de un correo al que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN. Este documento forma parte de un conjunto de comunicaciones que la que fuera amiga especial del exministro se intercambió en el seno de Ineco y Tragsatec y que evidencia que abandonó la primera de ellas a sabiendas de que iba a ser contratada en Tragsatec.

"Yo dispongo de mi portátil de Ineco, el cual me formatearon cuando finalicé mi contrato con ellos para poder usar con vosotros. Un saludo. Gracias", expuso la joven en un correo con fecha de 21 de marzo de 2021. En dicha comunicación, que remitió a un cargo de Tragsatec tras aterrizar en esta segunda empresa pública, Jessica alude a Ineco. En concreto, se refiere al fin de su relación laboral en la sociedad dependiente de Transportes y al hecho de que había dejado preparado el material informático para Tragsatec, donde estuvo en nómina de marzo a septiembre de 2021.

La comunicación es relevante por cuanto que la expareja de Ábalos, en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, defendió que estuvo contratada en ambas firmas públicas sin acudir a trabajar. Esta confesión, unida al hecho de que el exministro le habría abierto las puertas a la Administración, ha llevado al magistrado Leopoldo Puente a investigar todo lo relativo a los contratos en Ineco (del Ministerio que ahora dirige Óscar Puente) y Tragsatec, dependiente de la SEPI y tutelada por el Ministerio de Agricultura.

"Me formatearon el ordenador para trabajar con vosotros"

El instructor del caso Koldo ha pedido información de las vacantes publicadas, del proceso selectivo y también de si hubo o no aspirantes a las plazas, toda vez que ella manifestó en su testifical que accedió al puesto de auxiliar administrativo por insistencia del exdirigente socialista. La joven creía que Joseba García (hermano de Koldo García) era su jefe y que tenía que estar a lo que éste le mandara. "Yo le conocí para este trabajo", alegó.

Correo de Jessica T. Nieto LA RAZÓN

Sin embargo, tras recoger el ordenador (que no sabía manejar, según Joseba García) y realizar un curso de riesgos laborales, ya nunca volvió a hacer nada más. "¿Nunca le llamó para trabajar?", preguntó incrédulo el magistrado Leopoldo Puente, a lo que ella contestó: "No". Sí recordó que estuvo dos años en nómina, hasta febrero de 2021, y que, tras ello, trabajó en Tragsatec otros seis meses más. "Nunca supe que eso era una empresa pública", dijo en relación con Ineco, y añadió: "Pensaba que era una empresa privada de seguridad de trenes".

Sobre Tragsatec, expuso que no hizo ninguna entrevista y que no recuerda cómo aterrizó en la sociedad. El fiscal jeje Anticorrupción, Alejandro Luzón, sacó a relucir un mensaje que ella misma envió a Ábalos en febrero de 2025 y en el que le traslada que su contrato con Ineco había terminado. Preguntada por si lo hizo para conseguir otro enchufe más en la Administración, Jessica respondió que no lo recordaba y que ella no tenía ningún interés en trabajar.

Sabía que iba a trabajar en Tragsatec

"No tenía usted interés en trabajar pero sí en cobrar la nómina", le espetó el magistrado, a lo que ella respondió: "Yo no le avisé esperando a que me buscasen otro sitio". Pese a ello, la Fiscalía insistió en esta cuestión, puesto que entre un contrato y otro apenas pasaron días, pero Jessica apeló a la desmemoria. Incluso dijo que no sabía donde estaba Tragsatec. "He intentado recordar y es que no recuerdo", sentenció.

El correo que ahora desvela este medio evidencia que Jessica sí habló con personal de Tragsatec y lo hizo, además, desde su cuenta corporativa de esta empresa que tutela el departamento de Luis Planas. De su mensaje se desprende que ya sabía que iba a trabajar en Tragsatec cuando terminó en Ineco, ya que afirma que le prepararon el equipo para poder continuar con su labor de administrativa en esta segunda empresa. "Yo dispongo del portátil de Ineco, el cual me formatearon cuando finalicé mi contrato con ellos para poder usar con vosotros", le dice a su remitente de Tragsatec.

De esta forma, entre el 23 de febrero, que terminó su primer contrato, y el 2 de marzo, que firmó el segundo, se habría gestado su traspaso a Tragsatec, coincidiendo, casualmente, con el mensaje que le envió al exministro, avisándole de que se le terminaba su contrato de 18 meses en la primera sociedad pública. Además, se desprende que tuvo comunicaciones con personal de Tragsa las semanas siguientes a la firma de su contrato, puesto que se firmó el 2 de marzo y este correo -que lleva por concepto 'ordenadores portátiles- data del 22 de marzo.

Ábalos apunta a Adif

En ese sentido, obra en el sumario un mensaje de Koldo García en el que comunica a su jefe la situación de Jessica. "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses", razonó, demostrando que estaba al corriente del contrato temporal de Jessica en Ineco y que había tocado a su fin. "Díselo", le contestó el exministro. Ello constataría que su llegada a Tragsatec obedeció a una segunda maniobra por parte de los ahora imputados y que el mensaje de ella buscaba precisamente un segundo puesto en la Administración sin trabajar. Para entonces, la relación entre ambos llevaba meses rota.

Con todo, Ábalos ha apuntado recientemente a Adif como responsable de esta polémica contratación. En un escrito mediante el cual se opuso a que el magistrado investigara este extremo, el exdirigente socialista alegó que su incorporación fue "inscrita por encargo de Adif Alta Velocidad", ente también dependiente de Transportes y que entonces presidía Isabel Pardo de Vera. Del mismo modo, desmintió a Jessica (con quien mantuvo una "relación particular", según la UCO) y añadió que constaban los partes de horas trabajadas; extremo este último defendido también por Ineco.

Ante la disparidad de versiones, el magistrado del caso Koldo ha dado el primer paso para investigar el origen de estos contratos presuntamente irregulares y que salpican a dos ministerios del Ejecutivo y a la SEPI, adscrita al Hacienda. Además, también ha reclamado a Transportes que aporte el listado de viajes oficiales que realizó Ábalos siendo ministro y en los que le habría acompañado Jessica. Tanto la joven como él niegan que lo concerniente a ella se costeara con fondos públicos, pero el juez quiere investigar este extremo. Este medio informó de que Koldo García también hizo las gestiones de viajes a Marruecos o Abu Dabi en 2019 para Jessica y que lo tramitó desde su cuenta corporativa del Ministerio.