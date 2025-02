Quién es José Manuel Díaz-Patón, el nuevo colaborador de Mañaneros que se postula a concursante de Supervivientes

Poco se intuía Ágatha Ruiz de la Prada que unas declaraciones le iban a traer tantos dolores de cabeza. El pasado 19 de enero, la diseñadora generó polémica al hablar de su mudanza, ya que mencionó que "vivía como una gitana", al referirse a la momentánea falta de luz y agua por la que estaba pasando.

Las reacciones no se hicieron esperar, y figuras públicas como Lolita Flores o Pitingo reprocharon lo dicho por la diseñadora de moda. Ahora bien, quien nadie pensaba que se iba a ver tan involucrado era el novio de Agatha, el abogado José Manuel Díaz-Patón.

Tan mediático ha sido el revuelo que ha montado el letrado a la hora de mojarse, que se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos de lo que llevamos de año. De hecho, el perfil de Patón podría postularse como uno de los posibles concursantes de Supervivientes 2025.

La aparición de Patón durante la polémica

Una vez la polémica estuvo servida, el novio de la diseñadora publicó un artículo en La Tribuna de Toledo, criticando exactamente la falta de entendimiento que había alrededor de Ruiz de la Prada. "No es racismo decir que has trabajado como un negro, que te han engañado como a un chino o que vives en una casa que parece un campamento gitano", arremetía Patón en la columna.

Estas palabras no hicieron otra cosa que no fuera añadir más controversia al asunto. Nacho Gay, colaborador de 'Y ahora Sonsoles', se mojaba sobre la diferencia entre la disculpa de Ágatha y el supuesto error cometido por su pareja. "El novio ha resbalado particularmente porque todo lo que ha dicho no tiene ningún tipo de sentido ni de justificación", expresaba de manera tajante el director de Vanitatis, asiduo del programa.

Su propio hueco en televisión

Tras sus primeras incursiones televisivas, Patón recibió una variedad de ofertas para colaborar con distintos programas. A inicios de febrero, el abogado se sumó a la mesa de especialistas de Mañaneros, con el objetivo de ofrecer la visión legal de los distintos sucesos tratados.

Al servir como orientador, el letrado se mostró ambiguo sobre el rol que tomaría. "No me he traído nada porque no sé de qué va la cosa todavía. Necesitaría el Código", justificaba a Adela González, presentadora del formato.