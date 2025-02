Patón, el novio de Ágatha Ruiz de la Prada, uno más en "Mañaneros"

La semana pasada Adela González, conductora del programa "Mañaneros", sorprendía revelando a los espectadores de TVE quien era el nuevo fichaje del programa: José Manuel Díaz-Patón. "Viene como abogado", advirtió la presentadora.

Convertido en uno de los personajes más relevantes de la actualidad en la prensa del corazón, el abogado penalista se desenvuelve con soltura ante las cámaras en estos sus primeros días como colaborador. El letrado participa con naturalidad ofreciendo la visión legal de cada uno de los sucesos que se ponen sobre la mesa.

Como ya indicó el día de su presentación, su papel es orientar: "No me he traído nada porque no sé de qué va la cosa todavía. Necesitaría el Código, pero bueno, alguna orientación podré dar", dijo algo titubeante y nervioso el novio de la famosa diseñadora al preguntarle si traía el Código Civil o el Penal.

Durante el programa, Adela González no pierde la oportunidad de preguntarle a Patón su opinión quien aseguran no puso ninguna traba a la hora de acudir al programa de TVE.