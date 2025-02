El novio de Ágatha Ruiz de la Prada la lía al tirarle fichas a una reportera de 'TardeAR'

La reciente ruptura entre la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y el abogado José Manuel Díaz-Patón ha dado un nuevo giro que ha sorprendido a todos. En pleno revuelo mediático, Díaz-Patón ha sido captado intentando seducir a una reportera, un gesto que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación.

Todo se ha originado hace unas semanas, cuando la diseñadora realizó un desafortunado comentario sobre la comunidad gitana que generó una ola de críticas. La polémica afectó profundamente su relación con Díaz-Patón, quien inicialmente salió en su defensa, pero que poco después terminó por distanciarse. Su participación en el programa 'Y Ahora Sonsoles' dejó entrever que la relación estaba al borde del colapso, y finalmente, la ruptura se confirmó oficialmente.

Lejos de mostrarse afectado por el fin de su romance, el abogado ha demostrado estar listo para seguir adelante. Durante la reciente emisión de 'TardeAR', los colaboradores del programa de Telecinco se han mostrado sorprendidos al analizar imágenes en las que Díaz-Patón se mostraba especialmente atento con una reportera. Según han comentado los presentadores Frank Blanco y Verónica Dulanto, el abogado pareció desplegar su lado más seductor, con una sonrisa cómplice y un tono cercano. Incluso, en plena conversación, no dudó en insinuar que la invitaría a una copa o un agua. El momento ha generado un sinfín de reacciones en el plató de Mediaset. Entre bromas y comentarios sobre el carácter galante del abogado, Álvaro Muñoz Escassi ha asegurado conocerlo en su faceta profesional y lo ha calificado como "un gran abogado". No obstante, el jinete ha evitado pronunciarse sobre su presunta habilidad para la seducción. "Igual hasta le has dado clases", han comentado entre risas algunos colaboradores de 'TardeAR'.

José Manuel Díaz-Patón en 'TardeAR' Mediaset

Mientras tanto, Ágatha Ruiz de la Prada ha decidido alejarse del foco mediático y centrarse en su carrera. Actualmente, la diseñadora se encuentra en Nueva York, participando en diversos eventos relacionados con su firma de moda. A pesar de la polémica, sigue enfocada en su trabajo y en mantener su imagen como una de las creadoras más reconocidas del diseño español. Uno de los momentos más tensos se vivió cuando el abogado intervino en directo en 'TardeAR' el mismo día en que la diseñadora debutaba como colaboradora en el programa.