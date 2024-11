Quiénes son Los Alhambraos, los vigentes campeones de 'Reacción en cadena'

El programa 'Reacción en cadena' de Telecinco ha vivido en su última emisión una jornada histórica con la despedida de los Mozos de Arousa, el equipo más longevo y exitoso del concurso, presentado por Ion Aramendi, hasta la fecha. Tras un año y medio en el programa y un premio acumulado de 2.630.177 euros, Raúl Santamaría, Borjamina Santamaría y Bruno Vila han dejado el plató de Mediaset, eliminados por un nuevo trío prometedor: los Alhambraos.

El trío gallego se consolidó como una leyenda del programa gracias a su habilidad, compenetración y espíritu competitivo. Durante su paso por 'Reacción en cadena', no solo acumularon el mayor premio en la historia del programa, sino que también rompieron récords de permanencia, dejando el listón muy alto para los futuros concursantes. A pesar de la derrota, los Mozos de Arousa se despidieron con una emotiva celebración de su trayectoria, agradeciendo el apoyo del público y destacando la experiencia vivida en cada entrega.

Los Alhambraos, los vigentes campeones de 'Reacción en cadena' Mediaset

Por otra parte, el relevo fue tomado por los Alhambraos, un equipo granadino compuesto por David, Begoña y Gustavo. Su nombre, inspirado en la Alhambra, refleja no solo su orgullo andaluz, sino también la "iluminación" que los caracteriza. El debut del trío dejó claro que no solo tienen talento para los juegos del programa, sino también una chispa especial que conecta con los espectadores. David y Gustavo, compañeros de la Universidad de Granada, destacaron su afinidad profesional y personal, mientras que Begoña, amiga de Gustavo desde la adolescencia, aportó su energía y experiencia. En la prueba de la minicadena, demostraron su versatilidad, destacando Begoña con su interpretación de "El amor no se puede olvidar", de Pimpinela.

Los Alhambraos llegaron al programa con una misión: vengar a las Profes Granaínas, el equipo eliminado por los Mozos de Arousa en sus inicios. Con un fuerte sentido de camaradería y un enfoque estratégico, lograron su cometido en su primera participación, dejando claro que tienen el potencial para marcar una nueva era en 'Reacción en cadena'. Aunque superar la trayectoria de los Mozos de Arousa parece un desafío monumental, los Alhambraos han demostrado que están preparados para asumir el reto. Su debut no solo capturó la atención del público, sino que también mostró que poseen las habilidades y la actitud necesarias para convertirse en los nuevos favoritos del programa. Con destinos como Islandia, la Ruta 66 y las Maldivas en mente, los Alhambraos planean disfrutar de sus posibles premios viajando. Por ahora, su objetivo es seguir divirtiéndose y conquistando al público en cada entrega en Telecinco.