Mediaset sorprende a Christian Gálvez con la última decisión que han tomado con '¡Boom!'

Cuando el río suena... agua lleva. '¡Boom!', una de las grandes apuestas de Mediaset para este 2024, podría despedirse de la parrilla de Cuatro tras no lograr consolidarse en audiencia. Estrenado el pasado 9 de septiembre y conducido por Christian Gálvez, el programa dejará de grabarse, y se prevé que desaparezca una vez se emitan las entregas ya producidas, según informan 'El Confidencial' y 'FormulaTV'. Esta no es la primera vez que en sus tres meses de emisión se ha rumoreado que podría cerrar incluso antes de desembalar todo, pero parece que a diferencia de en otras ocasiones esta vez todo hace indicar que la bomba le ha explotado en la cara a Cuatro y a Mediaset.

Este intento de revitalizar las tardes de Cuatro no ha tenido el mismo éxito que en su etapa previa en Antena 3, donde el formato se mantuvo en antena durante casi una década bajo la conducción de Juanra Bonet. En su debut en Mediaset, '¡Boom!' comenzó con una modesta cuota de pantalla del 2,9% y 186.000 espectadores, y aunque logró picos del 4%, nunca alcanzó cifras competitivas para la cadena. El fracaso del concurso refleja los retos que enfrenta Mediaset para posicionar su oferta en un entorno televisivo dominado por Atresmedia y otros grupos con propuestas consolidadas.

"¡Boom!' Mediaset

Aunque Cuatro ha introducido varias novedades en su programación vespertina, como el regreso de 'Lo sabe, no lo sabe', que ha registrado datos ligeramente superiores, el concurso de Christian Gálvez no logró replicar este éxito. Además, el contexto general de Mediaset muestra un esfuerzo constante por renovar su programación, como la introducción de 'El diario de Jorge' en Telecinco y el programa de Carlos Latre en prime time. Sin embargo, estos intentos no han conseguido los resultados esperados y han desaparecido o van a desaparecer de la parrilla, lo que pone de manifiesto la dificultad de conectar con una audiencia cada vez más fragmentada y que apuesta por otro tipo de contenidos que ofrecen en otras cadenas como Antena 3, laSexta o La 1.

¿Qué seguirá a ¡Boom!?

El futuro de la franja vespertina de Cuatro aún es incierto. La cadena deberá decidir si mantiene su apuesta por el entretenimiento o si, por el contrario, opta por formatos más tradicionales, como un magacín. Entre las opciones que se barajan está la posibilidad de alargar 'Todo es mentira', el espacio conducido por Risto Mejide, para cubrir parte de la tarde. Este cierre también deja preguntas sobre el futuro de Christian Gálvez, uno de los rostros más conocidos de Mediaset. Aunque su incursión en '¡Boom!' no ha sido exitosa, sigue siendo una figura versátil que podría ser integrada en otros proyectos del grupo.

Christian Gálvez, presentador de '¡Boom!' Mediaset

La cancelación de '¡Boom!' se suma a una serie de ajustes estratégicos que Mediaset ha implementado durante 2024. Este año ha sido un año duro y clave para el grupo, que busca redefinir su programación y mantenerse competitivo frente a la hegemonía de Antena 3. Con miras a 2025, Mediaset deberá redoblar esfuerzos para captar la atención de una audiencia que demanda innovación y calidad en sus proyectos.