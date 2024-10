Ion Aramendi, sobrepasado en el debate de "Gran Hermano"

El pasado jueves, un torbellino arrasó con la estabilidad de Javier en la casa de Guadalix, poniendo su experiencia de "Gran Hermano" patas arriba. La expulsión de su esposa Vanessa provocó que él abandonara por voluntad propia, llenando de polémica y sorpresa el concurso de Telecinco, que no se esperaba este arduo desenlace de su matrimonio predilecto dentro de Guadalix. Este domingo, jornada de debate en el plató de Mediaset con ellos dos como protagonistas, un debate muy poco ortodoxo y complejo para un Ion Aramendi, a veces sobrepasado por la situación.

Nominaciones y explicaciones por doquier

Durante una emocionante noche de reality, el programa ofreció momentos intensos para los concursantes y sus historias personales. Jorge, por ejemplo, tuvo finalmente la oportunidad de hablar con su madre, cumpliéndose así la promesa del programa. Asimismo, se mostraron escenas llenas de emociones, como la declaración de amor de Óscar a Ruvens, y la confesión de Maica sobre sus sentimientos hacia Tomaso, el concursante italiano que conoció durante un intercambio en el concurso.

En cuanto a las nominaciones, esta semana se encontraban en la lista Maica, Óscar, Luis, Lucía, Ruvens y Juan. No obstante, el nuevo "big bro", Manu, ejerció su poder de salvar a un nominado y decidió librar a Ruvens de la posibilidad de eliminación, reduciendo la lista a cinco. Este gesto añadió un toque de sorpresa a una noche ya repleta de revelaciones y confesiones que mantienen en vilo a los espectadores del programa.

Por otro lado, Vanessa fue la primera en llegar al plató, enfrentándose a los abucheos de la audiencia y a preguntas comprometidas del presentador. Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber pedido a su esposo, Javier, que abandonara el reality, respondió con firmeza: "No me arrepiento de pedirle que abandonara porque lo necesitaba. No pido que se me entienda, pero sí que se me respete", expresó la gallega, defendiendo su postura. Ante las críticas de algunos colaboradores, que señalaban que parecía incapaz de vivir sin él fuera de Guadalix, Vanessa aclaró: "Él no se iba a presentar al casting, y yo le animé. Nos dijeron que entraríamos los dos, pero él siempre me dijo que quería que entrara yo porque era mi sueño".

Asimismo, aseguró que no había sido "egoísta" y que su decisión se debió a su estado emocional. Vanessa concluyó que su paso por el programa había fortalecido su relación: "He aprendido a ver otras cosas de mi matrimonio y creo que hemos salido reforzados como pareja", expresaron ambos. A pesar de la polémica generada con su adiós del concurso, la pareja se marcha contenta con su devenir dentro de Guadalix.