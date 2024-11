Ion Aramendi se pronuncia sobre el llamativo final de Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'

Tras más de 400 apariciones y más de 2,6 millones de euros acumulados, el trío gallego conocido como los Mozos de Arousa pondrá fin este lunes a su histórica trayectoria en el programa 'Reacción en cadena', y Telecinco emitirá en prime time (a las 22:50 horas) la despedida de estos concursantes que han marcado un antes y un después en el formato de Mediaset. La importante noticia ha sido anunciada por Ion Aramendi durante el debate de 'Gran Hermano', donde el presentador ha expresado su orgullo por el recorrido del equipo, quienes no solo ha conquistado a la audiencia, sino que también se han alzado con un premio histórico.

"Han pulverizado todos los récords", ha comentado Ion Aramendi con evidente entusiasmo. "Estoy muy orgulloso de ellos, no te pierdas su última participación mañana a las 22:50 horas de la noche". Estas palabras no han pasado desapercibidas para Borjamina, uno de los integrantes del trío, quien ha respondido en redes sociales con un mensaje emotivo: "Te echaremos de menos, Ion", acompañado de un emoji con los ojos llorosos. El presentador, por su parte, ha devuelto el gesto afirmando: "¡Y yo mucho, chicos! Un abrazo grande a los tres", demostrando la conexión personal que se ha formado entre ellos durante el programa.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en torno a esta despedida. Días antes, Borjamina expresó en sus redes sociales su malestar por cómo Mediaset gestionó su salida y, especialmente, por los rumores que vinculaban al trío como posibles presentadores de las Campanadas. Según el concursante, existía un acuerdo cerrado para que los Mozos de Arousa lideraran la transmisión en Cuatro y Telecinco, pero finalmente no se materializó. "No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado. Pero hablaremos en unos días", afirmó, dejando entrever que más detalles sobre lo ocurrido saldrán a la luz próximamente.

A pesar de las tensiones con la cadena, el apoyo entre Ion Aramendi y los concursantes se ha mantenido intacto, evidenciando una relación que trasciende lo profesional. Los Mozos de Arousa -Borjamina, Raúl y Bruno- se despiden del programa como grandes triunfadores, no solo por sus logros económicos, sino también por el impacto que han generado en la audiencia y en el propio equipo del programa. Su última participación promete ser un evento cargado de emociones, poniendo un broche de oro a una etapa que quedará en la memoria de los seguidores de 'Reacción en Cadena'.