Ramón García indignado: "Si quieren acabar conmigo, lo van a conseguir y el lunes que presente Jesucristo"

Ramón García vuelve a estar de moda tras el anuncio del reestreno de "El Grand Prix" en TVE. Pero es cierto que el famoso presentador no ha abandonado nunca del todo la televisión y es un habitual de autonómicas como Castilla-La Mancha TV. Allí, donde cada semana presenta "En compañía", un magacine diario, ha vuelto a protagonizar una escena de la que se han hecho eco en Aruser@s de laSexta.

"Me voy a poner el traje regional: esta manta", anunciaba en medio de la tertulia Ramón García a los invitados del programa 'En compañía' de Castilla-La Mancha TV mientras al tiempo se echaba por los hombros su famosa manta de cuadros rojos y negros. Se trata de una queja directa por el frío que hace en plató por el aire acondicionado y que es recurrente incluso ahora en verano.

Ante la sorpresa de los concurrentes, de repente García se puso más serio: "Si no vengo el lunes, ya saben por qué no voy a poder venir". Y continuó pero se notaba que debajo de sus bromas se encontraba molesto y hasta enfadado. "Hay algún alma desaprensiva que no es capaz de quitar el aire aquí", acusó, al tiempo que lanzaba una amenaza: "Si quieren acabar conmigo, lo van a conseguir y el lunes que presente Jesucristo".

El presentador en el mismo vídeo explica que no es sólo él el afectado y que es incómodo para los cámaras, para el público y las personas mayores que les acompañan. "Después de 7 años esto es muy bonito", matizó. Y es que no es la primera vez que el presentador presenta batalla en directo al frío del estudio. Ya en enero de este año se ensañó envuelto en la manta: "Esto del frío es muy cansino en este plató", decía. "Algún día vamos a parar por muerte del presentador y el equipo", soltaba al echarse su manta por encima.

Además aprovechó para volver a sacar el tema: "Aquí pega un viento de frente como si fuese en un velero por el mar Báltico. Si alguien tiene a bien apagar el aire se lo agradeceré, o si no, que venga él a presentar", espetó sin miramientos. "Si yo me pongo malo no hay presentador y si se pone mala Gloria no hay presentadora", y hacía un llamamiento:"Esto hay que arreglarlo de alguna manera, que llevamos con este tema mes y pico". Y hacía la reivindicación: "Aquí hay personas mayores que pasan frío y un presentador que sin voz no puede presentar, pero a la gente le debe importar un huevo, porque nadie lo arregla".