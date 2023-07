"El Grand Prix" ya tiene fecha de estreno en La 1 de TVE

En televisión no puede nunca uno confiarse en un formato que haya funcionado en el pasado. Ejemplos como el "Un, dos, tres...", "Verano Azul" o "Barrio Sésamo" no aseguran que habiendo triunfado hace 20, 30 o 40 años, puedan adaptarse a los nuevos tiempos de la pequeña pantalla. De hecho un ejemplo reciente es "El Castillo de Takeshi" (siempre será "Humor amarillo"), que aunque manteniendo el espíritu, parece que sigue sin convencer a los amantes del formato, no sabemos a los nuevos espectadores. El siguiente intento es la vuelta a La1 de TVE de "El Grand Prix" el programa presentado por Ramón García y que se enfrenta a su estreno este mismo mes con muchos cambios en su dinámica.

‘El Grand Prix del Verano’, producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen) llega cargado de novedades, pero intentará mantener su legión de fans que se cifraba en millones de espectadores. La esperada fecha para su lanzamiento ha sido desvelada este miércoles: el concurso presentado por Ramón García regresa el próximo lunes 24 de julio a La 1 con las dos primeras localidades invitadas: Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid). Y con dos padrinos de excepción: Miguel Ángel Muñoz y Lolita.

Ya conocemos a las copresentadoras, la creadora de contenido Cristinini y la actriz Michelle Calvó. Cristinini será la experta en juegos y los retransmitirá desde su cabina contando curiosidades, aficiones… Además, conectará el programa con el público joven hablando de las redes sociales. Michelle será la ‘Embajadora de los Pueblos’ y estará con los alcaldes y padrinos. Será la experta de las localidades y se acercará a las gradas para hablar con los participantes. El nuevo personaje a prueba será, Wilbur, encargado de mostrar la mecánica de las pruebas de una forma muy diferente: en tono cómico y mediante acrobacias. Además, tendrá un objetivo: encontrar su propio pueblo.

Otro de los ganchos es el mantenimiento de algunas pruebas míticas en mezcolanza con nuevos retos. Los conocidos Troncos Locos, los Bolos (ahora Superbolos), el Diccionario, la Patata Caliente y Baloncesto en Pañales, deberán mantener el tipo y se sumarán a una rampa que se utilizará en dos alturas para jugar a La Guardería y Escala como Puedas, dos gymkanas en las que estará presente el Dinosaurio; una plataforma giratoria para Alicia en el País de las Caidillas; Los Ki-monos, una gymkana aérea encima de la piscina; ventiladores gigantes en el Perrito Piloto y, por último, si alguien echa de menos Las Manos… volverán en forma de pingüinos. Una de las novedades más destacadas, sobre todo por tamaño, es el Dinosaurio Niko. Estará en las gymkanas y en alguno de los juegos molestando a los jugadores antes de terminar la prueba e interactuando con Ramón, Michelle y Cristinini. Lo veremos tanto como dinosaurio como dragón, según la prueba.

Y en cuanto al tema Vaquilla.... se ha transformado en un personaje con un traje al estilo mascota de la NBA americana, y saldrá a molestar a los jugadores cuando los alcaldes decidan utilizar un comodín. En el primer juego de cada programa se decidirán los comodines que tendrán cada uno de los equipos: dos para el ganador y uno para el que pierda, o uno para cada uno. Podrán activarlos apretando a un botón que tendrán los alcaldes delante justo antes de cada juego. Tras una cuenta atrás de cinco segundos, si ninguno decide presionar el botón, comenzará el juego; si lo presionan, sonará un gran mugido y luces de colores darán paso a la vaquilla.

Los pueblos

En esta edición participarán ocho pueblos que se enfrentarán de dos en dos en cuatro programas eliminatorios, donde los cuatro mejor puntuados se clasificarán para las dos semifinales. El pueblo ganador de cada una de ellas accederá a la gran final del ‘Grand Prix del Verano’. Las localidades participantes, en orden alfabético, serán Aguilar de Campoo (Palencia), Alfacar (Granada), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo)