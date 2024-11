Risto Mejide confiesa en 'Demos' su secreto más oculto: "De pequeño sufrí bullying..."

La salud mental ha sido el eje central del último programa de 'Demos: el gran sondeo', emitido este miércoles en Telecinco. El espacio presentado por Risto Mejide ha dedicado su emisión a visibilizar los problemas que enfrentan niños y jóvenes en las aulas, una problemática que, según los expertos, ha alcanzado cifras alarmantes. Durante el programa, se han escuchado testimonios desgarradores que reflejan la cruda realidad que viven miles de estudiantes en España.

Uno de los momentos más destacados de la noche ha llegado cuando Mónica, una docente invitada al programa, expuso la falta de recursos y personal especializado en los centros educativos. La profesora ha explicado que, ante el aumento de casos de acoso escolar, pertenencia a bandas, trastornos alimenticios y pensamientos suicidas, muchas escuelas han implementado la figura del "coordinador de bienestar". Sin embargo, ha lamentado que esta responsabilidad recaiga en tutores sin la formación necesaria para manejar situaciones tan delicadas. "Es terrorífico encontrarnos alumnos de infantil con ideación suicida. Es muy grave lo que estamos pasando", ha afirmado Mónica, visiblemente preocupada. La docente ha aprovechado también el altavoz del programa para hacer un llamamiento a los gobiernos, pidiendo una mayor inversión en sanidad y educación para garantizar la presencia de orientadores y especialistas que puedan atender a los menores en riesgo.

Este duro y emotivo testimonio de la docente ha llevado a Risto Mejide a realizar una confesión personal que ha sorprendido a la audiencia tanto la que estaba en el plató como la que se encontraba en sus hogares. El presentador ha interrumpido el debate para compartir su propia experiencia con el acoso escolar, un tema que, según él, ha "marcado su vida" desde la infancia. "Cuando yo era pequeño, los problemas del colegio… Yo sufrí bullying, como muchísimos, aunque en aquella época no se llamaba así. Eran 'cosas de niños', que esa es otra", ha revelado Risto Mejide. Con una mezcla de nostalgia y sinceridad, el presentador ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la percepción del acoso escolar en las últimas décadas. "Afortunadamente, hoy no solo tiene una etiqueta, sino que también existen protocolos en los colegios para abordar estos casos", ha añadido. Sin embargo, el juez de 'Got Talent' ha destacado que el entorno digital ha complicado aún más la situación. "Antes, el acoso terminaba cuando salías del colegio. Ahora, con las redes sociales, es un problema de 24 horas al día", ha subrayado, alertando sobre el impacto que las plataformas digitales tienen en la salud mental de los jóvenes.

A pesar de la relevancia del tema abordado, 'Demos: el gran sondeo' no logró captar la atención esperada en términos de audiencia. El programa alcanzó un 6,1% de cuota de pantalla y una media de 398.000 espectadores, posicionándose en tercer lugar de su franja horaria. El liderazgo del prime time fue para 'Mask Singer', de Antena 3, que registró un 12,6% de share y 897.000 espectadores, mientras que "Detective Touré", en La 1, obtuvo un 9,7% de cuota con 952.000 televidentes.