Risto Mejide explica su conflicto con un directivo de Mediaset: "Cada uno que saque sus conclusiones..."

Risto Mejide, conocido por su estilo directo y sin concesiones, ha vuelto a generar polémica tras criticar abiertamente a un directivo de Mediaset en pleno directo. La controversia se desató durante la emisión de 'Demos. El gran sondeo', donde el presentador hizo un alegato que sorprendió tanto a la audiencia como a los medios de comunicación.

El pasado miércoles por la noche, al inicio de 'Demos. El gran sondeo', Mejide rompió el guion del programa para denunciar lo que consideró un intento de injerencia en los contenidos del espacio por parte de un alto cargo de Mediaset. Según Risto, el directivo habría cuestionado su honestidad profesional al acusarlo de manipular una intervención del público. "Yo hay una cosa con la que no negocio, y es mi honestidad. Con eso no juego y no permito que se juegue", afirmó tajantemente antes de modificar la escaleta del programa en señal de rechazo a lo que interpretó como una falta de respeto.

Al día siguiente, este jueves por la tarde, Mejide ha interrumpido el inicio de su programa en Cuatro, 'Todo es mentira', para contextualizar sus declaraciones. El presentador ha asegurado que sus críticas iban dirigidas exclusivamente a un directivo de la cadena, con quien mantiene serias discrepancias. "No es un alegato contra Mediaset ni un órdago en directo. Si no tuviera libertad para expresar lo que pienso, ya habría dimitido. En esta casa siempre he podido decir lo que quiero", ha explicado Mejide, tratando de disipar cualquier interpretación que señalara un conflicto generalizado con la cadena.

Por otra parte, Risto también ha aprovechado para responder a los medios que tergiversaron sus palabras. "Algunos han hablado de un enfrentamiento contra Mediaset, pero es importante ser precisos. Mis críticas van dirigidas a una persona, no a la institución", ha reiterado. Con 18 años de trayectoria en Mediaset y cinco al frente de 'Todo es mentira', Mejide ha defendido la libertad con la que ha trabajado durante este tiempo, pero no ha dejado de reconocer que su intervención en 'Demos' pudo ser inapropiada. "Es cierto que los trapos sucios se lavan en casa, pero sigo pensando lo mismo. No coincido con este directivo, y cada uno que saque sus conclusiones".

Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira' Atresmedia

Finalmente, el presentador de Cuatro ha cerrado el asuntoinsistiendo en que, a pesar del enfrentamiento, su relación con Mediaset sigue siendo "sólida". Sin embargo, su discurso también subraya los retos de compatibilizar la libertad creativa con las tensiones internas en una gran empresa mediática.