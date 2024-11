Susto con mayúsculas en "Got Talent". Esta vez ni Risto Mejide ni Tamara Falcó fueron los protagonistas de la noche, ya que una actuación sobresalió sobre el resto, dejando en un segundo plano al cuarteto del jurado que lo conforman, además de la marquesa de Griñón y el publicista catalán, Paula Echevarría junto a Florentino Fernández. Las hermanas Segura no vivieron una experiencia agradable en la pequeña pantalla española y su participación en "Got Talent" pronto querrán olvidar de sus mentes. Las inseguridades se apoderaron de las hermanas, obligando al padre de las jóvenes a salir en el escenario a socorrer a una de ellas tras sufrir un ataque de ansiedad en mitad de la actuación, dejando paralizado el concurso, siendo esta una de las imágenes más grises del año en esta nueva edición del concurso de talentos de los sábados por la noche en Telecinco.

Todo quedó en un susto

Durante una actuación en el último programa de "Got Talent", un grupo de hermanas intentó realizar un movimiento acrobático extremadamente complicado. En el momento clave, la hermana situada en lo más alto perdió el equilibrio y cayó. A pesar de que lo intentaron nuevamente, el resultado fue el mismo, dejando a las jóvenes visiblemente nerviosas y frustradas. Finalmente, una de ellas decidió detener el show, dirigiendo una mirada a su madre, quien estaba tras bambalinas, buscando apoyo. En un momento de tensión, esta hermana sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que abandonar el escenario en brazos de su padre. El personal médico del programa intervino de inmediato para atenderla.

El presentador, Santi Millán, tranquilizó al público explicando que la joven estaba siendo atendida por los médicos y se encontraba fuera de peligro. Resaltó la valentía del grupo y señaló que a veces, al intentar superar los límites, pueden surgir situaciones inesperadas. También expresó su esperanza de que pronto puedan regresar al escenario para seguir deleitando al público, como lo hicieron durante las audiciones. Este incidente dejó un aire de conmoción, pero también de apoyo y empatía hacia las hermanas, quienes demostraron su esfuerzo y pasión por la actuación a pesar de las dificultades vividas en esta ocasión.