Risto Mejide ficha a Xavier García Albiol como nuevo colaborador de 'Todo Es Mentira'

Hace pocos días regresaba al plató de 'Todo Es Mentira' su presentador Risto Mejide, y desde su llegada no ha dejado indiferente, algo típico en él, a su audiencia. En la última emisión del programa, Risto ha sorprendido a propios y a extraños al anunciar en directo la incorporación de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, como nuevo colaborador del espacio de Cuatro. Lo curioso de este fichaje es que apenas un día antes, Mejide había criticado duramente a Albiol por un tuit que consideró "tremendamente racista", en el que el político relacionaba la delincuencia con la inmigración.

A comienzo de semana, Risto Mejide ya había expresado su rechazo al mensaje de Albiol, mientras la colaboradora del programa y diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, evitaba condenar las palabras de su compañero de partido y, de hecho, acabó defendiendo al alcalde. Sin embargo, con el transcurrir de los días, Mejide ha decidido ir un paso más allá y conectar en directo con García Albiol para confrontarlo directamente sobre sus declaraciones.

Durante la conversación, Mejide no se anduvo con rodeos y preguntó a Albiol si se arrepentía de su polémico tuit. El político, lejos de retractarse, se reafirmó en su postura, asegurando que "no puede separar la problemática de la inmigración" de los problemas de delincuencia en su ciudad. Esta afirmación, que parece justificar la criminalización de personas solo por su apariencia o nacionalidad, generó una fuerte respuesta de Mejide. El presentador también cuestionó a Albiol sobre cómo supo que las personas que mencionaba en su tuit eran marroquíes, a lo que el alcalde respondió que fue por el idioma que hablaban, afirmando erróneamente que hablaban "marroquí", un idioma que no existe, ya que en Marruecos se habla principalmente árabe y bereber.

Risto Mejide y Xavier García Albiol en 'Todo Es Mentira' Cuatro

Albiol intentó justificar su tuit asegurando que describía "una realidad" sobre la inmigración en España, pero Risto Mejide no dejó pasar la oportunidad de señalar que lo que realmente hizo fue "prejuzgar" a esas personasbasándose únicamente en su apariencia. En respuesta, Albiol se defendióacusando a Mejide de manipular la realidad y volvió a insistir en que sus comentarios no eran racistas, sino reflejo de la situación en Badalona.

A pesar de la dura crítica y todo el momento tenso que se vivió en el plató, Mejide anunció que Albiol se sumaría como colaborador a "Todo Es Mentira", un fichaje que ha soprendido y que ha generado controversia dada la naturaleza de la discusión. El presentador finalizó su intervención señalando que, en su opinión, el tuit de Albiol era "tremendamente racista" y que el político debería haberlo eliminado y pedido disculpas.