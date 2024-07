¿Qué le ha pasado a Esperanza Aguirre en 'Todo es mentira'?

La televisión y lo que en ella ocurre no deja de sorprender. El programa 'Todo es mentira' emitido en Cuatro, ha vivido un momento inesperado cuando Esperanza Aguirre, una de sus colaboradoras más conocidas, ha sufrido una caída que la dejó con la pierna vendada. El incidente ha tenido lugar durante una emisión en la que Marta Flich,presentadora del programa, hablaba sobre la caída de Álvaro Morata tras el partido de 'La Roja' contra Francia.

Marta Flich, ante la sorpresa de los espectadores, reveló el percance que Aguirre había tenido, asegurando que, a pesar del accidente, la expresidenta de la Comunidad de Madrid estaba bien. Virginia Riezu, otra colaboradora del programa, agregó detalles sobre el estado de Aguirre: "Y con ibuprofeno y todo está. Si la veis que está un poco cuqui es porque está drogada". Asimismo, otro colaborador bromeó sobre la rápida recuperación de Aguirre, comentando que "a las olimpiadas llega".

Aguirre, siempre sonriente, minimizó la gravedad del accidente ante las cámaras. Explicó que le habían puesto una infiltración debido a un problema en el trocánter, lo que le había causado una pérdida de sensibilidad en la pierna y, como resultado, la caída. "Me han puesto una infiltración porque tengo una cosa que se llama trocánter y me han puesto una infiltración con ibuprofeno, se me ha dormido la pierna y por eso me he caído, pero bueno, estoy muy bien", detalló la colaboradora, quien desde el 16 de septiembre de 2021 actúa como colaboradora ocasional en el programa de Risto Mejide.

Con humor, Aguirre mostró cómo le habían puesto hielo en la pierna, elevándola sobre la mesa del set de televisión. Por su parte, Marta Flich concluyó el segmento asegurando que Aguirre "estaba en plena forma", algo que Virginia Riezu, sin perder el tono jocoso, añadió: "¿Qué pierna es? La izquierda, lo sospechaba. La derecha va perfectamente, pero la izquierda la tiene...".

Lapsus con un colaborador

El episodio no quedó ahí. La expresidenta de la Comunidad de Madrid también dejó otro momento gracioso cuando al intentar referirse a Javier Aroca, otro colaborador del programa, tuvo un lapsus. Durante la conversación, Aguirre se confundió y preguntó: "Vamos a ver, dice... ¿cómo te llamas tú, perdona? (...) Carlos, ¿no?". Marta Flich rápidamente corrigió el error: "¡Cómo que Carlos Aroca! Si os conocéis hace un montón". Este desliz añadió un toque más de surrealismo a una emisión ya de por sí marcada por el percance físico de Aguirre.