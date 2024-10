Risto Mejide rendido ante los eructos a lo "Taylor Swift": "Os lo vais a comer"

Kimberly Winter fue una de las grandes protagonistas de la pasada gala de "Got Talent", dejando prendido a Risto Mejide, quien claudicó ante su increíble pero estrambótica versión de Taylor Swift en plató, utilizando eructos para versionar a una de las artistas más importantes del panorama musical actual. Esta forma tan soez, pero novedosa de cantar, estremeció a todos los integrantes del jurado, salvo a uno, el propio Risto Mejide, quien sorprendió a todos pulsando el pulsador dorado, mandando directamente a la chica de 34 años en semifinales, enmudeciendo al teatro en el cual se graba el show de Telecinco.

Una de las actuaciones más estrambóticas del programa

"Me preocupa desafinar, pero espero que salga todo bien", empezaba así Kimberly Winter ante de desvelar su faceta tan llamativa de cantar. Además, comentó que en 2023 alcanzó los 107.3 decibelios con su voz, estableciendo un récord mundial. "I Knew You Were Trouble" fue la canción que interpretó la aspirante y, cuando empezó, comenzó el espectáculo por parte del jurado. Mientras las escuchaban, Paula Echevarría reía a carcajadas y Tamara Falcó no dudó en pulsar el botón rojo para frenar la actuación. Florentino Fernández se echaba las manos a la cabeza y Risto Mejide se mostró calmado, manqueando su siguiente jugada en el programa.

Tras la actuación soez de Kimberly, tanto Paula como Florentino y Tamara evidenciaron su disconformidad con su "talento", diciendo que no a su actuación, provocando su eliminación. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados cuando Risto Mejide pulsó el botón dorado, llenando de confeti brillante el escenario de "Got Talent, y gritando al resto de sus compañeros "que se van a comer su actuación en semifinales". Una decisión bastante sorprendente teniendo en cuenta la forma de actuar del publicista, dejando a un lado su faceta más dura como juez de concursos, lo que lo ha caracterizado a lo largo de los años desde que irrumpiera en el panorama televisivo Operación Triunfo.