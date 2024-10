El color de pelo que ha conquistado a Tamara y que llevarán todas las mujeres de más de 40 años en otoño

Tamara Falcó siempre lleva el cabello impoluto, sin un pelo fuera de su sitio. Sus 'looks beauty' son sinónimo de elegancia y sofisticación. Hemos podido ver a la marquesa de Griñón con pelo largo y corto, pero en los últimos tiempos la podemos ver con su habitual castaño y corte 'bob' muy favorecedor, con una longitud ligeramente por debajo de la mandíbula y que le sienta fenomenal. Un peinado ideal para mujeres de más de 40.

En su reciente cambio de 'look', Tamara Falcó se puso en manos de la estilista ANARA by Ana Lérida y WELLA Professionals. Se trata de un tono 'chocolat' sin amoniaco al que le añadieron un flequillo sutil para actualizar el corte 'bob carré'. Se trata de un flequillo abierto por el centro de estilo cortina, que rejuvenece y aporta movimiento, además de enmarcar la cara. "Con la llegada del otoño, siempre me apetece darle un giro a mi 'look'. Esta vez he decidido ponerme un poco más morena en tonos chocolate, sin perder nada de luz en mi rostro, para que el color siga suavizando mis facciones", ha publicado la marquesa de Griñón.

El nuevo look de Tamara Falcó

De este modo, Tamara luce un resultado sutil, natural y lleno de vida. El color, brillo y la suavidad de su pelo son excepcionales. Es un estilo ideal para mujeres de todas las edades, pero sobre todo para mayores de 40 porque endulza las facciones y rejuvenece.

¿Qué colores se van a llevar este invierno?

Por su parte, la estilista Ana Lérida presenta las tendencias más destacadas en cuanto a coloración, tratamientos y cortes de cabello que van a causar furor en invierno, de la mano de WELLA Professionals.

Melting vanila coco

Natalia Cebrían se suma también al 'melting vanila coco'. ANARA by Ana Lérida y Wella Porfessionals

El color 'melting vanila coco' es una tonalidad suave que se intensifica en la parte frontal con matices más cálidos. "Este color, combinado con un 'styling' de ondas desechas XXL, es la opción ideal para darle un aire renovado y fresco a tu estilo. Es una de las apuestas de esta temporada, una técnica de coloración suave y elegante que combina tonos vainilla que crean un degradado natural y luminoso en el cabello", explican.

Corte midi y baño de color brown & hazelnut

Ana Crank con un baño de 'Color Touch' con puntos 'hazelnut y brown'. ANARA by Ana Lérida y Wella Professionals

El corte midi se posiciona como uno de los favoritos para este 2025. "Un corte versátil que se adapta a diferentes texturas y tipos de cabello, una opción perfecta que aporta un toque de elegancia y sofisticación. Una tendencia que ilumina la melena con un baño de Color Touch con puntos 'hazelnut y brown'", sostienen.

Blowout y blond vanila coco

Patrizia Casarini con 'blowout y blond vanila coco' ANARA by Ana Lérida y Wella Professionals

"Los toques cálidos en la melena son el aliado perfecto para dulcificar el rostro y camuflar las canas con tonos dorados", sostiene. El 'blowout' y 'blond vanila coco' es una técnica muy favorecedora.

Baño color touch y melena con volumen

Paula Nata con baño de Color 'Touch' de Wella. ANARA by Ana Lérida y Wella Professionals

Una melena con volumen que añade textura, movimiento y definición, siempre es una opción ideal. "Un color que cautiva con un baño de Color Touch de Wella para potenciar el brillo y el volumen del pelo", añaden.

Chocolat warm hazelnut

Isabel Sánchez-Lozano con el tono 'chocolat warm hazelnut', de Wella. ANARA by Ana Lérida y Wella Professionals.

Este 'chocolat warm hazelnut' es uno de nuestros favoritos: un tono más chocolate cálido claro que también marcará tendencia este invierno.

Color touch en tonos natural brown

Zaida Márquez se suma al color 'natural brown'. ANARA by Ana Lérida y Wella Professionals.

Una apuesta muy acertada es el 'natural brown': "Una opción perfecta para las melenas morenas que quieren darle luminosidad con un color natural a su cabello".

Melting hazelnut

Inés Arroyo apuesta por un 'melting hazelnut' ANARA by Ana Lérida y Wella Professionals.

"El 'melting hazelnut' es una fusión suave de tonos avellana creando un efecto natural y cálido en el cabello", sentencian.

Ya sabemos cuáles van a ser los colores que vamos a querer llevar en el pelo este invierno.