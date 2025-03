Gotzon Mantuliz se convierte en el ganador de 'El Desafío'

La quinta edición de uno de los programas de mayor éxito del Grupo Atresmedia llega a su fin. Y lo hizo por todo lo alto. La última gala de 'El Desafío' estuvo plagada de emoción y sorpresas. Eso sí, la persona que consiguió proclamarse campeón era la que estaba en todas las quinielas: Gotzon Mantuliz. El creador de contenido vasco logró superar los nervios y la presión para mantenerse como líder de la clasificación, un puesto que tiene desde el inicio.

Aunque no tuvo una noche fácil. Tanto por sus problemas físicos como por el nivel de sus rivales. De hecho, Victoria de Marichalar quedó segunda en el ranking final tras dejar con la boca abierta a los jueces (Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura) con un reto impresionante. Tras ella, tanto Susi Caramelo como Lola Lolita no conseguían mejorar su posición y terminaron tercera y cuarta, respectivamente.

Una noche inolvidable

El programa presentado por Roberto Leal, 'El Desafío', cerró su quinta temporada de una manera muy especial. Cada concursante aspirante al título tuvo que escoger a un socio para que le ayudase a sumar puntos con un último reto. Por ello, el primero en enfrentarse a las pruebas fue El Cordobés. Una coreografía de baile inspirada en la India, 'Bollywood Dance', que le sirvió para ayudar a Victoria de Marichalar con 9 puntos adicionales.

Por su parte, la aspirante al título dejó sin palabras a todos los presentes gracias a su gran desempeño en la prueba denominada 'El Columpio humano': una de las más exigentes y arriesgadas de la gala en la que ha conseguido completar más de una vuelta de 360 grados. A pesar de ello, no consiguió recortar la diferencia de puntos que tenía con Gotzon Mantuliz.

La actuación del ganador

De hecho, el creador de contenido vasco tuvo que realizar un complicado reto de acrobacias que ha requerido su máxima precisión y fuerza para convertirlo en un número insuperable. Además, tal y como nos ha contado a LA RAZÓN, tuvo problemas en las últimas sesiones de entrenamiento y no llegó en las mejores condiciones físicas.

Igualmente, contó con el apoyo como socia de Genoveva Casanova quien llevó a cabo uno de los desafíos más impactantes del día al tener que hacer una coreografía envuelta en llamas. Su desempeño le sirvió para obtener una gran puntuación y ayudar, aún más si cabe, a que Gotzon se convirtiese en el campeón de la quinta edición de 'El Desafío'.

Unos retos espectaculares

Por otro lado, no debemos dejar de mencionar al resto de concursantes y sus actuaciones de la noche. Por ejemplo, Feliciano López tuvo que hacer un reto de percusión de botellas en donde ha tenido que demostrar su gran ritmo. Ayudó con cinco puntos a Susi Caramelo que se ha hecho con la tercera posición gracias a una coreografía de 'Electro Swing'.

Por su parte, Roberto Brasero no ha logrado superar su último desafío ya que el concursante se ha enfrentado a 'Disparo final' donde ha aprendido a disparar con un arma. El problema llegó en que no acertó en ninguno de los tres intentos disponibles y no pudo colaborar con la influencer Lola Lolita. Ella se ha enfrentado esta noche a una coreografía aérea en la que el principal elemento del baile era un cubo.

Un premio especial

Por tanto, tras proclamarse campeón el creador de contenido vasco se suma a la exclusiva lista de ganadores de 'El Desafío': Kira Miró, Juan Betancourt, Ana Guerra y Pablo Castellano. Además, la cadena ya ha anunciado que se está dando forma a la sexta edición y que se espera un nuevo casting espectacular para que se enfrenten a retos apasionantes.

Por último, tenemos que mencionar el gran detalle que tuvo Gotzon Mantuliz con Roberto Leal. El premio final por ganar este programa consiste en un Ford Mustang y 30.000 euros. Mientras que se llevó el vehículo, el participante decidió que el dinero se iba a donar a la ONG que el presentador del programa quisiera. En la entrevista con LA RAZÓN, nos explica los detalles.