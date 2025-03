"Me pasé de frenada en los entrenos y el día antes de la final estaba que no me podía mover, no tenía fuerza en los brazos"

La quinta edición de 'El Desafío' consagró como campeón a Gotzon Mantuliz. El creador de contenido vasco llegó a la gran final como el líder de la clasificación, un puesto que mantuvo desde el primer día. Desde anoche, ya está incluido en la exclusiva lista de los ganadores del apasionante programa de Antena 3 junto a Kira Miró, Juan Betancourt, Ana Guerra y Pablo Castellano. Tras su victoria, atendió a LA RAZÓN para valorar su experiencia en el programa.

¿Qué siente al ganar 'El Desafío'? ¿Cuáles fueron sus primeras emociones?

Ha sido una alegría muy grande y un poco de liberación o respiro. En las últimas galas sí que había mucha presión porque se acercaba la final y había ido líder desde el primer día y sentía mucha presión. Así que súper contento de cómo ha ido el programa y de haber alcanzado la victoria.

Ha llegado a la final siendo el favorito. ¿Ha sentido mucha presión?

Sí, porque la gente me consideraba el favorito desde bastante al principio. Es verdad que hice tres primeras pruebas potentes y desde entonces las expectativas eran muy grandes. Había gente que ya me decía "joe, seguro que ganas", y era el programa tres. La parte fuerte de este formato es que te enfrentas a muchas disciplinas y no todas se te pueden dar bien. Según pasaban las semanas, la presión iba aumentando y me hubiese dado mucha rabia ir primero hasta el último día, perder esos puntos y quedar segundo o tercero.

Gotzon Mantuliz, durante la final de "El Desafío" Atresmedia

Para esta gran final, tuvo que hacer una prueba de acrobacias con gran dificultad. ¿Cómo afrontó este último reto?

Era una prueba especial. Porque es la final y te lo juegas todo. Si lo haces mal, seguro que no consigues ganar. Además, es la última prueba del programa y da mucha pena que se termine. En mi caso, quería acabar de la mejor manera posible y despedirme por todo lo alto con una prueba que fuese vistosa. Le metí tantas ganas, que después de muchas semanas de desgaste acumulado y queriendo hacer algo muy grande, me pasé de frenada. Entrené más de lo que debía, era una prueba muy exigente, bastante peligrosa. Acabé con mareos y con problemas en el cuello por alguna caída. El día antes de la final estaba que no me podía mover, no tenía fuerza en los brazos. Un sabor agridulce, sabiendo lo que podría haber conseguido con más tiempo. El ímpetu y las ganas de hacer algo espectacular me pasaron un poco por encima. Defendí la final como pude.

Eligió como socia a Genoveva Casanova. ¿Por qué fue ella y no otro de los concursantes?

Porque ha sido muy buena compañera durante todo el programa y creía que ahora, con lo motivada que estaba de cara a la última gala y con ganas de ayudar, pensaba que podía hacerlo bien como para darme esos puntos que me ayudasen a alzarme con la victoria. Creía que era la mejor combinación para poder ganar.

Gotzon Mantuliz, durante la final de "El Desafío" Atresmedia

El premio final consta de 30.000 euros que va a donar a una ONG. ¿Cuál ha escogido y qué supone para usted?

Es un broche de oro a unos meses de mucha dedicación, esfuerzo y un sinfín de horas. Además, de tener la oportunidad de donar ese dinero. Quise tener un gesto con Roberto Leal, el presentador del programa, que siempre se ha portado muy bien conmigo, es un lujo que esté a nuestro lado antes de cada reto, y tenemos muy buena relación. Es la persona que ha vivido más desafíos y más galas y nunca ha podido tener este gesto. Quise darle la oportunidad de que él eligiese la ONG y finalmente el dinero irá destinado a una entidad con la que él colabora activamente: «Uno entre 100 mil». Una asociación que trabaja a diario con el objetivo de terminar con la leucemia infantil.

¿Qué ha supuesto la participación en 'El Desafío'? ¿Cuál ha sido la prueba más dura a la que se ha enfrentado?

Todas son un reto. No hay ninguna que sea fácil. Cada una, por ciertos motivos, tiene una dificultad. Algunas tienen un componente físico importante como la primera prueba con la que arranqué el programa. También la del baile acrobático o la de la final...eran muy duras. Otras requieren muchas horas de dedicación, de paciencia...como fue el caso del clarinete. Empezar de cero a tocar un instrumento en tan poco tiempo es muy complejo. Es difícil no tirar la toalla o venirse abajo cuando llevas días y prácticamente no suena. Algunas veces tienes que vencer los nervios o esa timidez que yo tengo. Una de las que más me ha costado es la de humor corporal o la del baile. Al final es dejar a un lado esos miedos para poder afrontar el desafío. No hay una semana en la que puedas estar mínimamente relajado.

¿Cuál de los otros participantes o uno de sus retos le ha sorprendido más?

Me han sorprendido todos mis compañeros. Creo que hemos conseguido algo que no es fácil. Todos hemos tenido muchas ganas de competir y hacer los retos de la mejor manera posible y de estar ahí arriba, pero sin dejar de ser amigos. Ha habido un buen rollo excelente. Todos sufríamos cuando alguno estaba haciendo una prueba complicada. Al mismo tiempo, cuando te tocaba a ti superar el reto intentabas hacerlo lo mejor posible. Hemos encontrado ahí un equilibrio que ha sido muy guay y que eso ha hecho que acabemos el programa siendo una piña.