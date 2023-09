Rocío Martínez: «Me gusta tanto el deporte que la manera de estar más cerca es contarlo»

Su madre insiste en que si se cae el techo de su casa no la pilla en ella, porque como nos confiesa Rocío Martínez «me gusta la calle» y lleva el periodismo por bandera. Formada desde pequeña en los deportes en su Burgos natal compaginará ahora los Deportes en Antena 3 con presentar junto a Edu Pidal el nuevo «Radioestadio Noche», convirtiéndose en la primera mujer titular de un espacio deportivo nocturno.

Usted se atreve con todo: «Espejo Público», «Pasapalabra», hasta con «El Chiringuito»

Disfruto muchísimo en «El Chiringuito», y hay muchas cosas de él que espero poder llevar a la radio. Por ejemplo, el buen ambiente que hay, el sentido del humor y lo coral que es el programa. Disfruto mucho de mi profesión y me siento una privilegiada. Cada día que me levanto digo «qué suerte tengo de poder llevar más de 20 años dedicándome a contar el deporte».

¿En qué momento le surgió el interés y la pasión por la información deportiva?

Me gusta el deporte desde que soy muy pequeña. En el Mundial de España yo tenía cuatro o cinco años y tenía el álbum de cromos del Mundial de Naranjito. Ceo que ya estando en el colegio, en EGB, tenía claro que quería ser periodista deportiva. Además, me gusta mucho hablar y estoy muy contenta también porque el bloque de deportes de Antena 3 es informativo, un poco más corto, y ahora voy a tener por delante dos horas de micrófono. No sé si saben lo que han hecho. A mí es complicado callarme. Sólo hay una cosa de la que me arrepiento en la vida y es no haber hecho deporte cuando era pequeña.

¿Y eso?

Tiene un poco que ver también esto del crecimiento de las mujeres en el mundo del deporte. Cuando yo era niña era bastante difícil hacer deporte. Es verdad que como deportista me he incorporado al deporte ya siendo bastante mayor. En 2011 empecé a correr y desde entonces, también como deportista popular, como corredora muy lenta, muy mala, pero muy disfrutona, también tengo cubierta en mi vida esa faceta del deporte. Me gusta tanto el deporte que la manera en la que yo podía estar más cerca del deporte era dedicarme a contarlo. Toda mi carrera profesional ha estado vinculada al deporte. Empecé en la radio, precisamente en Radio Castilla, haciendo prácticas en Burgos, en mi tierra, y yo ahí ya estaba también en deportes. Creo que estaba predestinada.

¿Cómo ha preparado con Edu Pidal el nuevo «Radioestadio Noche»?

La preparación está siendo un poco caótica porque estamos todos aquí. Con este asunto de Rubiales, al final estoy trabajando esta semana también en la tele. Estoy intentando compaginar un poco la puesta en marcha del programa con contar toda esta actualidad tan importante sobre nuestro fútbol. Edu Pidal y yo nos conocíamos desde hace tiempo. Él también empezó en el mundo del ciclismo, y esto crea también una conexión especial; pero conectamos muy bien; estamos en buena sintonía, tenemos un estilo, creo que parecido, porque somos los dos como gente muy normal. Así que esa conexión se va a notar en los micrófonos. Intentaremos trasladar a la radio cómo somos nosotros. Decía Kapuscinski que para ser buen periodista hay que ser buena persona y ese es uno de los leitmotiv de mi vida.

Estará en Onda Cero de 23:00 a 1:30 horas, ¿es nocturna?

No soy nada nocturna. Lo fui un poco más en mi juventud, pero ahora no. Tampoco me suelo acostar muy pronto, además escuchando la radio y viendo «El Chiringuito». Ya tengo planificado cómo van a ser mis horarios y luego veremos si los puedo llevar a cabo. Termina el programa a la una y media, pues a las dos y media me voy a dormir. Quiero intentar dormir como siete, ocho horas, o sea, levantarme a las diez (aunque los periodistas en realidad no desconectamos nunca). Y hacer deporte. Así que en ese sentido este horario va a facilitar mucho mi faceta deportiva. En 2015 terminé un maratón y eso me hizo sentir como una mujer muy fuerte. A veces pienso, «a ver Rocío, si tú has podido con un maratón, vas a poder con lo que se te ponga por delante».

¿Qué cree que puede aportar a tu nueva etapa radiofónica?

Lo que soy yo. Es una responsabilidad el hecho de convertirme en la primera mujer que va a presentar un programa de radio deportiva. Eso es algo que me hace mucha ilusión. Creo que es una puerta que se tenía que abrir. También es verdad que estoy en una casa, Atresmedia, que ha dejado claro, con mi presencia, y tengo otras dos compañeras, que ellos sí que apuestan por las mujeres para contar el deporte. Soy una mujer, pero otras muchas más cosas también. Ante todo, soy una periodista. Me gustaría que a raíz de esto se vea ya como algo normal la presencia de la mujer en el periodismo deportivo.