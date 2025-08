Yurena evita acudir al plató de 'Fiesta' por este motivo de peso, pero promete volver pronto

El equipo de 'Fiesta' esperaba este sábado la visita de Yurena, que gracias a la docuserie 'Superestar' ha vuelto a la popularidad, pero cuando llegaba el momento de su recibimiento, los presentadores han comentado que "tenía que estar hoy aquí, pero ha sufrido una caída" que le ha impedido estar en el programa.

Pero no todo estaba perdido y Omar, reportero del programa, ha ido hasta su casa para intentar hablar con ella y saber en qué estado se encontraba. La artista ha aparecido en pantalla desde la calle, mientras Omar explicaba el gran esfuerzo que había hecho Yurena para bajar desde su casa.

"Lamento muchísimo no poder estar en el plató, que era hoy cuando tenía que estar y me hacía muchísima ilusión, pero justamente hoy hará cuatro días que sufrí un percance", ha comentado.

La creadora del 'Tamarismo' ha explicado cómo se hizo la lesión: "Al salir de una cena de trabajo me caí y tengo la rodilla bastante hinchada, pero el tema no es que me duele la rodilla, me duele toda la parte de atrás, desde el medio del muslo hasta casi el tobillo, no lo puedo ni mover".

"Los dos primeros días rabiaba de dolor", ha añadido mientras aguantaba de pie estoicamente y en pantalla aparecían unas fotos que ella misma había cedido donde mostraba cómo tenía la pierna.

"Tengo que ir cojeando o arrastrando la pierna", ha asegurado dándoles su palabra de que muy pronto estará en directo con ellos.

La conexión también ha servido para que la cantante recibiese el apoyo de la gente que pasaba por su lado y le ha dado la enhorabuena por la serie.