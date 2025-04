Rosa desvela en 'Pasapalabra' una de sus facetas más ocultas

El programa de Antena 3, 'Pasapalabra' está viviendo en la actualidad uno de sus mejores momentos en antena gracias al enfrentamiento por 'El Bote' entre sus dos concursantes: Manu Pascual y Rosa Rodríguez. De hecho, el programa presentado por Roberto Leal está inmerso en un duelo histórico ya que se han enfrentado en más de cien enfrentamientos consecutivos.

Además, tal y como os hemos ido contando en LA RAZÓN en las diferentes publicaciones al respecto, una de las cuestiones más destacadas de esta rivalidad es la maneral en la que se produce. Con calma, constancia y una relación de mutuo respeto que ha hecho del concurso un espacio de competitividad sana, elegante y profundamente televisiva.

La música, protagonista

Durante los últimos programas emitidos por Antena 3, los espectadores hemos podido comprobar que la prueba de la música siempre ha sido una de las que más le ha costado tanto a Manu como Rosa. De hecho, la propia concursante ya se quejó, de manera irónica, de que la aplicación con la que prepara su participación en 'Pasapalabra' no tiene este reto.

La sorpresa, tanto para los aficionados al contenido como para el propio presentador, llegó en una de las últimas emisiones. En los programas en los que han estado como invitados cuatro de los concursantes de la nueva edición de 'Tu cara me suena', Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó y Mikel Herzog Jr., la música ha sido protagonista.

Una virtud oculta de Rosa

Cuando llegó la prueba fatídica para los dos aspirantes a 'El Bote', y con una presión añadida por los compañeros de ese programa, sucedió algo inesperado. Tanto es así que los protagonistas de esa emisión han vivido un momento insólito en el duelo musical entre los concursantes. La gallega, contra todo pronóstico, ha conseguido acertar la canción a la primera.

Pero lo sorprendente vino un poco más tarde. Rosa deslumbró a todos con su impresionante voz al cantar 'Someone like you de la artista internacional Adele. Una actuación inesperada que dejó a todos con la boca abierta. De hecho, el presentador Roberto Leal quiso imitar a Àngel Llàcer y le dedicó la siguiente frase mítica del catalán: "¡Rosa tiene que estar en la nueva edición de 'Tu cara me suena!'".