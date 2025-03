Àngel Llàcer se emociona con su regreso al plató de 'Tu cara me suena'

Cada vez está más cerca el regreso a nuestras pantallas de uno de los programas de mayor éxito del Grupo Atresmedia. Los espectadores podremos disfrutar en breve de la duodécima edición de uno de los concursos presentados por Manel Fuentes en Antena 3. Hablamos, ni más ni menos, de 'Tu cara me suena'. Para alimentar el interés por su llegada a la parrilla, la cadena ha publicado diferentes vídeos promocionales: "Vuelve el mayor espectáculo de la televisión".

Uno de los grandes puntos de interés y de las buenas noticias que nos trae esta nueva entrega se personifica en la figura de Àngel Llàcer. Tras tener que abandonar la última edición por unos problemas de salud, se reincorpora de nuevo al programa para volver a ser el presidente del jurado. En esta ocasión, estará acompañado por Chenoa, Lolita Flores y Florentino Fernández, que sustituye a Carlos Latre.

Primeras impresiones al regresar al plató

Con motivo de este regreso, Antena 3 ha querido hablar con el protagonista para conocer sus impresiones. En primer lugar, ha sido preguntado por cómo ha sido volver a casa: "Volver a 'Tu cara me suena' para mí era el momento que significaba que estaba curado. Este año he estado tan enfermo y con tanta recuperación que el hecho de estar aquí para mí significa que he superado lo que me ha pasado. La felicidad absoluta para mí es estar aquí en 'Tu cara me suena'".

En la misma línea, la entrevista de la cadena también ha querido saber qué ha sido lo que más ha echado de menos durante su ausencia: "A mi Chenoa, que la tengo aquí al lado siempre. A Lolita. A Carlos, que estaba el año pasado...Al jurado sobre todo porque al final vamos como en un barco y estamos ahí. Pero es verdad que cuando estás mal, la otra cosa que quieres es estar bien. Como siempre miro hacia delante. Es una actitud que tengo en la vida. Entonces, echar de menos....casi nunca lo hago".

Por otro lado, la conversación derivó a otra de las novedades de esta 12ª edición que consiste en la incorporación de Florentino Fernández en el jurado y cuál es el consejo que le puede dar Àngel Llàcer: "¡Uy! Nada. Yo creo que Flo se ha visto todos los programas de 'Tu cara me suena' desde la primera edición porque desde el primer día parece que lleva toda la vida haciendo esto. Es maravilloso".

Concursantes de la 12ª edición de 'Tu cara me suena'